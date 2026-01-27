O que Oprah Winfrey aprendeu sobre decisões ao ler um livro em 1989

Por décadas, Oprah Winfrey vem sendo reconhecida por sua capacidade de construir marcas, inspirar audiências e liderar com autenticidade. O que poucos sabem é que uma grande virada em sua forma de tomar decisões e conduzir sua carreira veio de um único livro: The Seat of the Soul, do autor Gary Zukav.

Segundo Oprah, a leitura da obra a fez enxergar algo que mudou completamente seu comportamento profissional: a importância da intenção por trás de cada escolha. “Antes de ler o livro, a intenção por trás de cada decisão que eu tomava era ser aprovada, ser querida”, escreveu ela no prefácio da edição de 25 anos do livro.

A partir dessa reflexão, ela passou a adotar uma filosofia que hoje é pilar de sua forma de liderar: agir com propósito claro, alinhado a valores pessoais. E isso, mais do que qualquer técnica de gestão, passou a guiar seu trabalho, sua produtividade e sua capacidade de tomar decisões consistentes. As informações foram retiradas de Inc.

O princípio da intenção: tudo começa com o ‘por quê’

A ideia central do livro de Zukav é que toda ação, pensamento ou sentimento nasce de uma intenção, e essa intenção define o impacto final daquela escolha.

Oprah adotou esse raciocínio não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua trajetória profissional. A transformação foi tão profunda que ela reuniu sua equipe de produção e declarou:

“A partir de agora, seremos um programa intencional. Nosso objetivo será ser uma força para o bem. Essa será nossa intenção.”

A partir dali, ela passou a rejeitar ideias de pauta e propostas de projetos que não tivessem um propósito claro, mesmo quando os planos fossem bem elaborados tecnicamente. A nova métrica de avaliação era: isso está conectado a algo verdadeiro para mim?

Decisão com propósito: a bússola para quem busca alta performance

Essa mudança de mentalidade teve efeitos profundos na forma como Oprah executava seu trabalho. A clareza de propósito trouxe foco, consistência e agilidade na tomada de decisões.

Isso traz à reflexão de que antes de dizer sim a mais uma tarefa ou desafio, é preciso entender a razão pela qual aquilo importa.

É esse alinhamento entre ação e significado que sustenta a execução de longo prazo e não apenas a motivação momentânea.

A autenticidade como motor da entrega

Oprah também passou a usar esse filtro em seu desempenho diante das câmeras. “Eu precisava encontrar em mim um fio de verdade ao qual pudesse me apegar e me sentar naquela cadeira como uma pessoa autêntica”, afirmou.

Essa busca por autenticidade passou a moldar não só o conteúdo de seu programa, mas também a cultura do ambiente de trabalho que ela liderava. Para ela, um local de trabalho só funciona quando é, de fato, um espaço de compaixão, clareza e presença — não apenas produtividade a qualquer custo.

