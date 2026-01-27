Carreira

O que Oprah Winfrey aprendeu sobre decisões ao ler um livro em 1989

A filosofia por trás da alta performance de Oprah está na intenção — e pode transformar sua execução diária

Oprah Winfrey discursa durante apresentação da 45ª NAACP Image Award, em Pasadena (Kevin Winter/Getty Images for NAACP Image Awards)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14h39.

Por décadas, Oprah Winfrey vem sendo reconhecida por sua capacidade de construir marcas, inspirar audiências e liderar com autenticidade. O que poucos sabem é que uma grande virada em sua forma de tomar decisões e conduzir sua carreira veio de um único livro: The Seat of the Soul, do autor Gary Zukav.

Segundo Oprah, a leitura da obra a fez enxergar algo que mudou completamente seu comportamento profissional: a importância da intenção por trás de cada escolha. “Antes de ler o livro, a intenção por trás de cada decisão que eu tomava era ser aprovada, ser querida”, escreveu ela no prefácio da edição de 25 anos do livro.

A partir dessa reflexão, ela passou a adotar uma filosofia que hoje é pilar de sua forma de liderar: agir com propósito claro, alinhado a valores pessoais. E isso, mais do que qualquer técnica de gestão, passou a guiar seu trabalho, sua produtividade e sua capacidade de tomar decisões consistentes. As informações foram retiradas de Inc.

O princípio da intenção: tudo começa com o ‘por quê’

A ideia central do livro de Zukav é que toda ação, pensamento ou sentimento nasce de uma intenção, e essa intenção define o impacto final daquela escolha.

Oprah adotou esse raciocínio não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua trajetória profissional. A transformação foi tão profunda que ela reuniu sua equipe de produção e declarou: 

“A partir de agora, seremos um programa intencional. Nosso objetivo será ser uma força para o bem. Essa será nossa intenção.”

A partir dali, ela passou a rejeitar ideias de pauta e propostas de projetos que não tivessem um propósito claro, mesmo quando os planos fossem bem elaborados tecnicamente. A nova métrica de avaliação era: isso está conectado a algo verdadeiro para mim?

Decisão com propósito: a bússola para quem busca alta performance

Essa mudança de mentalidade teve efeitos profundos na forma como Oprah executava seu trabalho. A clareza de propósito trouxe foco, consistência e agilidade na tomada de decisões.

Isso traz à reflexão de que antes de dizer sim a mais uma tarefa ou desafio, é preciso entender a razão pela qual aquilo importa.

É esse alinhamento entre ação e significado que sustenta a execução de longo prazo e não apenas a motivação momentânea.

A autenticidade como motor da entrega

Oprah também passou a usar esse filtro em seu desempenho diante das câmeras. “Eu precisava encontrar em mim um fio de verdade ao qual pudesse me apegar e me sentar naquela cadeira como uma pessoa autêntica”, afirmou.

Essa busca por autenticidade passou a moldar não só o conteúdo de seu programa, mas também a cultura do ambiente de trabalho que ela liderava. Para ela, um local de trabalho só funciona quando é, de fato, um espaço de compaixão, clareza e presença — não apenas produtividade a qualquer custo.

