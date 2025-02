CNU 2025: Ministra afirma que segunda edição do concurso será ainda este ano

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”, já tem previsão para sua segunda rodada de provas. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou nesta quarta-feira, 5, durante o programa “Bom Dia, Ministra”, transmitido pela EBC, que o edital da nova seleção deve ser lançado ainda no primeiro trimestre de 2025, com provas planejadas para o segundo semestre, possivelmente em agosto, que segundo a ministra é um mês estratégico.

“Gostaríamos de repetir a prova em agosto porque, após o que aconteceu no Rio Grande do Sul, fizemos um mapa hidrológico e descobrimos que esse é o mês de menor incidência de chuvas no Brasil", disse a ministra à EBC.

A ministra também destacou que a segunda edição do CNU incluirá seleções para duas novas carreiras transversais, criadas pela Medida Provisória 1.280/2024. As carreiras foram projetadas para modernizar a gestão pública e substituir cargos considerados obsoletos, com o objetivo de ampliar a eficiência e a integração entre os ministérios.

"Estamos investindo em carreiras que possam atender vários órgãos, garantindo uma gestão mais eficiente", afirmou.

As novas carreiras transversais

A primeira nova carreira, denominada Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa, atenderá o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com possibilidade de expansão para o Ministério da Justiça. Segundo a ministra, já foi encaminhada uma proposta inicial para a criação de 750 vagas, com previsão de ampliação para mais 750 por meio de projeto de lei.

Já a carreira de Desenvolvimento Socioeconômico abrangerá áreas como desenvolvimento regional, agrário e econômico. "É uma carreira bastante ampla, que abarca um conjunto grande de formações", afirmou Dweck.

Ambas as funções exigem formação superior e oferecem salários iniciais de aproximadamente R$ 9 mil, podendo chegar a R$ 22 mil, valores semelhantes à remuneração dos Analistas Técnicos de Políticas Públicas (ATPS).

"Estamos investindo em carreiras que possam atender a vários órgãos, garantindo uma gestão mais eficiente", disse a ministra.

Quando sai o edital?

A ministra afirmou que o governo pretende publicar o edital do CPNU 2025 no final do primeiro trimestre do ano. Entretanto, a oficialização do concurso depende da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), cuja votação está prevista para 10 de março no Congresso Nacional.

Mudança na estrutura do serviço público

Com a ampliação das vagas e a proposta de uma seleção mais moderna e acessível, o CPU 2025 promete ser uma das principais oportunidades para profissionais que desejam ingressar no funcionalismo público brasileiro.

A previsão é que essa reformulação aumente a atratividade do serviço público, reforçando a ideia de que atuar no funcionalismo é uma vocação, disse a ministra. "Trabalhar no serviço público é servir a população, fazer a diferença e melhorar o país".

O CNU contou com a participação efetiva de 970.037 pessoas, com provas aplicadas em 228 cidades e 3.647 locais. Foram ofertadas 6.640 vagas para cargo público em todos os estados do Brasil.