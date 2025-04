Concurso Embrapa: saiu o resultado das provas objetivas e convocação para prova prática

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou nesta terça-feira, 22 de abril, no Diário Oficial da União, o resultado das provas objetivas e a convocação para a prova prática candidatos inscritos para os cargos de Técnico e Assistente.

O concurso, organizado pelo Cebraspe, visa preencher 1.027 vagas nas funções de Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico, todas para ingresso na classe inicial, além de formar cadastro de reserva.

Quando será a prova prática para Técnico e Assistente?

A próxima etapa está marcada para os dias 17 e 18 de maio. Os candidatos devem acessar o site da banca organizadora a partir de 12 de maio para conferir individualmente local e horário de aplicação.

A previsão é que o resultado provisório da prova prática seja divulgado em 28 de maio. Já as justificativas de alteração ou anulação dos gabaritos preliminares das provas objetivas estarão disponíveis para consulta no dia 29 de abril.

Como será a prova prática da Embrapa?

A avaliação prática será uma simulação de situação-problema, baseada nas atividades do cotidiano das funções pleiteadas. O objetivo é verificar a capacidade do candidato de lidar com desafios reais da função e analisar a compatibilidade entre o perfil profissional e o cargo/área/subárea escolhido.

Para mais informações, os candidatos devem acompanhar as atualizações no site do Cebraspe.