Como usar o pronome "lhe"? Confira as regras para não errar

Você sabe usar o pronome lhe? Para se garantir no trabalho ou na redação da escola, confira usos comuns do pronome e exemplos para nunca mais errar:

USO DO LHE

Pronome pessoal oblíquo, "lhe" funciona como objeto indireto (complemento de verbo ligado por preposição). É equivalente a "a ele", "a ela", "a você", "ao senhor" :

"Obedecemos aos nossos pais."

"Obedecemos-lhes."

"Obedecemos a eles."

USO DO LHE EM LUGAR DE POSSESSIVOS

Como afirmam diversos estudiosos, é um recurso de estilo:

"O barulho irrita a sua audição."

"O barulho irrita-lhe a audição. "

ENCONTRAMO-NOS E ENVIAMOS-LHES

Por uma questão de fonética, não se usa o "s" final da 1ª pessoa do plural dos verbos, quando seguida do pronome "nos": encontramo-nos, preparemo-nos, vestimo-nos.

No entanto, seguida de "lhe" ou "lhes", a forma verbal mantém o "s": enviamos-lhes, perdoamos-lhes, agradecemos-lhes.

SOBRE REGÊNCIA

No estudo da Gramática Normativa, deve-se dar atenção à regência do termo. Há verbos que exigem a preposição A (como no caso de obedecer); há verbos que não exigem preposição (como no caso de respeitar).

"Respeitamos os nossos pais."

"Respeitamo-los."

Nesse caso, foi usado o pronome oblíquo átono “o”, no plural, tendo em vista a existência do objeto direto.

