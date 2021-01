Como ter metas claras para 2021, por Cris Junqueira, do Nubank

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank

Por Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank

Uma das principais lições do ano que passou é que o inesperado acontece e frente a ele é preciso aprender a se reinventar. Essa é uma verdade independente de mudanças externas, como uma pandemia.

A vida está mais complexa, a rotina mais intensa, mas a EXAME Academy pode ajudar a manter a mente em foco

Um novo desafio no trabalho, a recuperação depois de um período difícil na carreira, a reação a um feedback negativo: situações como essas (comuns a todos os profissionais) também demandam reajuste de rotas e um plano de desenvolvimento claro. Lembre-se: o passo é dado, o futuro é que a gente constrói.

Nessa primeira coluna de 2021, converso sobre alguns questionamentos comuns a quem precisa se reinventar na carreira e também compartilho alguns conselhos para definir objetivos para o novo ano.

Fui promovido, mas me sinto inseguro na nova função. O que fazer? Como manter a alta performance?

Cristina: Esse é um desafio para todo mundo. Eu costumo dizer que é que nem videogame — a hora que você está abafando, passa para a próxima fase e fica mais difícil.

Quando a gente se vê nessa situação, a palavra-chave é aprender.

Nesse sentido, o primeiro passo é entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para encarar a nova fase. Depois, é preciso fazer aquela célebre autorreflexão e definir quais são suas lacunas frente à nova demanda. O terceiro passo é pegar essa listinha do que está faltando, começar pelos mais importantes e encarar uma por uma. Esses três componentes formam uma estratégia de desenvolvimento que é essencial para cumprir seus objetivos de carreira.

Como se recuperar depois de um ano difícil na carreira?

Somos de uma geração que vai viver até os 80, 90 anos com muita qualidade de vida. Isso significa que vamos ter carreiras mais longas também. Dessa forma, se você for bem em 90% do tempo, ainda vão existir vários anos que serão difíceis. Faz parte.

É importante entender o que aconteceu, mas em vez de ficar remoendo o passado, foque no que pode ser feito daqui para a frente. O passado é dado, o futuro é o que a gente constrói.

É ter a paz de espírito para entender o que a gente controla e o que não controla, e focar naquilo que a gente pode controlar. Ficamos muito mais fortes quando passamos por adversidades, desde que tenhamos disposição para capturar os aprendizados.

Como lidar com feedbacks negativos?

Feedback é um presente. Se uma pessoa não se importa com você, ela não vai se dar ao trabalho de dar um feedback. Por isso, é importante valorizar.

Agora, em tudo o que a gente recebe, é importante entender o que podemos aproveitar, como absorver. É essencial ouvir com atenção, entender o ponto de vista da outra pessoa. Não podemos ser reativos.

Todo mundo tem coisas para melhorar. Partir dessa realidade, torna esse processo menos doloroso. Falei bastante sobre isso recentemente em uma coluna sobre inteligência emocional, recomendo assistir.

Como definir objetivos de carreira para 2021?

No Nubank, utilizamos a metodologia dos OKRs, em que a gente estabelece objetivos e métricas que vão sinalizar se estamos chegando perto desse objetivo. No blog do Nubank, a gente conta em detalhes como fazemos. Essa é uma base que pode ser usada para a construção de objetivos individuais.

É menos produtivo separar o objetivo do negócio do objetivo de carreira de cada profissional. Essas duas coisas estão interligadas. Afinal, o melhor plano de carreira é entregar resultados.

Pode ser também que você queira desenvolver alguma competência que é mais ortogonal ao seu trabalho, como aprender a programar, desenvolver uma nova língua. Nesse caso, é importante ter uma perspectiva de longo prazo e ter objetivos intermediários para garantir que você está progredindo.

Só ter o plano não adianta nada. Você precisa executá-lo. A gente precisa fazer tendo motivação ou não. É aí que entra a disciplina. É assim que a gente consegue avançar de maneira relevante nas nossas carreiras.

Outro ponto é ter espaço para a flexibilidade. Não adianta ter um plano e segui-lo cegamente. Nós entramos em 2020 achando que seria uma coisa e foi outra completamente diferente. Se a gente não adaptasse nossos planos, provavelmente, teria sido muito pior. Precisamos ter esse espaço para usar a criatividade quando o inesperado acontece.