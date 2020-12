Veja 4 lições deste escritor para tirar grandes projetos do papel em 2021

Durante a pandemia da covid-19, Herbert Lui decidiu tirar do papel o projeto de escrever um livro. O autor de There Is No Right Way to Do This tinha demorado anos para abrir mão de seu perfeccionismo e encarar as páginas em branco na tela do computador.

Isso mudou nos últimos meses e Lui publicou o livro, que dá dicas de criatividade. Em um artigo no site Fast Company, Helbert dá algumas dicas para fazer grandes projetos saírem do papel. Seja escrever um livro ou algum outro objetivo para o ano de 2021.

Baixe o patamar para tornar tudo mais fácil

Embora tivesse editado o livro O mundo de acordo com Kanye anos atrás, Helbert não tinha escrito um livro antes. Então nem tinha certeza se conseguiria fazer isso. Para diminuir as expectativas, ele evitou chamá-lo de “meu primeiro livro”. Era apenas “um livro”.

Helbert também começou a tirar as inspirações de livros relativamente curtos. Ele afirma que genuinamente gostou e respeitou esses autores e seus livros, então não sentiu que estava se conformando com o objetivo de diminuir o número de palavras.

Organize sua pesquisa

Helbert afirma que o Google Docs pode ser um cemitério de livros em potencial, já que é um espaço em que as coisas saem do controle.

É importante organizar ideias e pequenos textos em algum sistema de anotações, que garante alguma estrutura para todas as ideias que estavam soltas.

Escreva e edite, escreva e edite

Ao longo de um processo para fazer algo grande, Helbert afirma que o importante é ter claro em sua cabeça o que precisa ser feito. No caso de escrever um livro, é simplesmente parar e escrever.

Quando travava, ele afirma que desabafava no diário e afirma que sempre trabalhou uma fase de cada vez. “Todas as semanas, eu sabia o que precisava ser feito, graças às minhas revisões semanais”, afirma no artigo.

Helbert comenta que praticou o suficiente para ficar bem com os primeiros rascunhos, que eram realmente terríveis. Então, editou tudo duas vezes e aí sim trabalhou com um revisor.

Dê um passo de cada vez

O escritor também afirma que tentou manter a cabeça fria e as expectativas baixas. Uma dica foi ter falado sobre o projeto com poucos amigos, para evitar a sensação de pressão.

“Eu não pretendia que este livro me tornasse um autor de Shakespeare, mas apenas uma maneira de aprender a escrever um segundo livro melhor.”

Como conselho final, Helbert conta que fez o seu melhor, estabeleceu e cumpriu o prazo. Segundo ele, expectativas baixas podem garantir um resultado melhor.