Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como sair do modo ‘salvador da empresa’ e voltar a liderar com leveza e foco?

Dicas práticas para evitar sobrecarga, recuperar energia e manter sua equipe no ritmo certo

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13h29.

Mesmo líderes experientes entram em fases de sobrecarga, nas quais demandas se acumulam, decisões se multiplicam e a energia simplesmente não acompanha.

Nesses momentos, pequenos ajustes de comportamento podem evitar burnout, elevar o foco e melhorar a qualidade da liderança. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Evitar o esgotamento quando você vira o líder que ‘resolve tudo’ é essencial

Ser confiável é importante, mas se tornar o ponto de contato para qualquer problema drena foco e gera sobrecarga.

Para quebrar esse ciclo, é essencial priorizar sem assumir tudo, tornar as trocas necessárias visíveis e alinhar com o chefe onde seu tempo realmente gera impacto. Também ajuda a redefinir seu valor, entendendo que ser indispensável pode travar seu crescimento e o da equipe.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

O certo é parar de fingir entusiasmo quando a energia acabou

Líderes que vivem de “performance emocional” acabam entrando num ciclo de exaustão e desconexão.

Micro-pausas de cinco minutos, respiração profunda e pequenos momentos de contato humano ajudam a recuperar energia. Gerenciar emoções no momento, reconhecer o que está sentindo e compartilhar quando apropriado reforça autenticidade, reduz estresse e fortalece confiança.

Como liderar uma equipe grande sem se afundar

Quando o time cresce, a liderança precisa mudar. Isso começa ao redefinir rotinas, ajustar sua disponibilidade e deixar claro como decisões serão tomadas.

Tornar prioridades visíveis, delegar com clareza, simplificar sistemas e proteger sua energia são passos fundamentais para evitar um colapso seu e da equipe.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Sua performance pode ser melhor ao usar o cérebro de outro jeito

Grande parte dos líderes sobrecarrega o córtex pré-frontal, responsável por decisões e planejamento, o que esgota rapidamente.

Uma solução é mapear seus padrões cognitivos, alternar tipos de pensamento ao longo do dia e criar buffers de recuperação. Rótulos como focar, refletir e conectar ajudam a organizar reuniões de forma que o time opere em “modo cérebro inteiro”.

Como saber se você está caminhando para o burnout

Em apenas dois minutos, é possível avaliar seu estado de exaustão medindo, de zero a dez, seu nível de tensão em seis áreas: carga de trabalho, valores, recompensa, autonomia, justiça e comunidade. Esse diagnóstico rápido mostra onde estão seus pontos de vulnerabilidade e ajuda a direcionar ações mais estratégicas de recuperação.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil

Acompanhe tudo sobre:Na Prática Jorge Paulo LemannNa PráticaCursos Online - Na PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

O desafio de 30 dias que pode mudar seus hábitos — feito pela IA em segundos

Do conflito ao consenso: esses comandos para o ChatGPT ajudam equipes a negociar melhor

Pensando em mudar de vida? A IA cria o mapa completo para a sua virada

Famílias adotam a IA no dia a dia — e o impacto vai muito além da praticidade

Mais na Exame

Minhas Finanças

Pix dá desconto na Black Friday, mas aumenta risco de endividamento

Brasil

Estudo mostra que população afetada por enchentes no RS pode dobrar até 2100

Tecnologia

Disputa entre versões prolonga crise da Nexperia e ameaça setor automotivo

Pop

Entenda as regras do BBB 26: o que muda na nova edição