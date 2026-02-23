Você tem 30 segundos para convencer: o que faz um recrutador ver seu currículo; segundo o InfoJobs

Em um mercado em que a primeira triagem de currículos acontece em até 30 segundos, comunicar valor tornou-se mais decisivo do que apenas listar experiências.

Dados de uma pesquisa realizada pelo Infojobs, site de empregos mais usado do país, indicam que o volume de candidaturas e a utilização de inteligência artificial como assistente dos recrutadores tornaram os processos mais dinâmicos e orientados a habilidades específicas.

A mudança altera a lógica tradicional do currículo como histórico profissional completo.

Em 2026, segundo a plataforma, o documento passa a funcionar como material estratégico de comunicação, capaz de demonstrar aderência à vaga já nos primeiros segundos de leitura.

O que pesa na decisão do recrutador

“Currículos longos e genéricos não comunicam o perfil do(a) candidato(a). O recrutador procura rapidamente sinais claros de aderência à vaga, para então continuar analisando mais profundamente se o perfil se adequa à cultura da empresa e do time”, afirma Patrícia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.

A triagem inicial prioriza objetividade, resultados mensuráveis e palavras-chave alinhadas à descrição da vaga.

Perfis em sites de emprego e currículos com descrições diretas e foco em impacto concreto apresentam maior taxa de evolução nos processos seletivos e retorno de recrutadores.

A inteligência artificial, utilizada como apoio na filtragem, reforça a importância de termos técnicos e competências específicas. A ausência de palavras-chave estratégicas pode impedir que o perfil avance para a análise humana.

Personalização deixou de ser diferencial e virou requisito

A adaptação do currículo ao tipo de oportunidade buscada é apontada como fator determinante.

“O perfil no Infojobs ou mesmo no currículo para enviar por e-mail precisa estar adaptado ao tipo de oportunidade que o profissional está buscando. Candidatos que adaptam o currículo aumentam a conexão com a oportunidades desde o primeiro momento e demonstram interesse real e compreensão do que a empresa necessita”, explica Patrícia.

Experiências sem conexão com a vaga tendem a ser consideradas irrelevantes, especialmente quando não agregam habilidades aplicáveis ao cargo pretendido. A exceção ocorre em casos de início ou transição de carreira, quando a trajetória ainda está em construção.

Currículo como ferramenta estratégica de carreira

Para profissionais e empresas que investem em desenvolvimento In Company, o cenário impõe um novo desafio. A capacidade de traduzir competências em resultados claros e mensuráveis torna-se habilidade essencial. Não basta executar bem. É necessário estruturar narrativas profissionais alinhadas às demandas do mercado.

A organização visual também impacta a decisão. Textos curtos, bem distribuídos e linguagem clara aumentam a retenção da atenção. A cronologia deve privilegiar as experiências mais recentes e mais alinhadas ao cargo pretendido.

Segundo o Infojobs, o início do ano concentra movimentações importantes, já que empresas iniciam contratações após aprovação de orçamentos anuais e ajustes de equipe comuns entre janeiro e fevereiro. Investir na atualização estratégica do perfil antes de aplicar para vagas pode ser decisivo.

7 passos para construir um perfil mais competitivo

O levantamento destaca ações práticas para fortalecer a presença em sites de emprego.