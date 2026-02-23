Você tem 30 segundos para convencer: o que faz um recrutador ver seu currículo; segundo o InfoJobs

Em um mercado em que a primeira triagem de currículos acontece em até 30 segundos, comunicar valor tornou-se mais decisivo do que apenas listar experiências.
Dados de uma pesquisa realizada pelo Infojobs, site de empregos mais usado do país, indicam que o volume de candidaturas e a utilização de inteligência artificial como assistente dos recrutadores tornaram os processos mais dinâmicos e orientados a habilidades específicas.
A mudança altera a lógica tradicional do currículo como histórico profissional completo.
Em 2026, segundo a plataforma, o documento passa a funcionar como material estratégico de comunicação, capaz de demonstrar aderência à vaga já nos primeiros segundos de leitura.
- Leve a Saint Paul para sua empresa: treinamentos personalizados em liderança, finanças, inovação e IA do estagiário ao C-level. Saiba mais aqui.
O que pesa na decisão do recrutador
“Currículos longos e genéricos não comunicam o perfil do(a) candidato(a). O recrutador procura rapidamente sinais claros de aderência à vaga, para então continuar analisando mais profundamente se o perfil se adequa à cultura da empresa e do time”, afirma Patrícia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.
A triagem inicial prioriza objetividade, resultados mensuráveis e palavras-chave alinhadas à descrição da vaga.
Perfis em sites de emprego e currículos com descrições diretas e foco em impacto concreto apresentam maior taxa de evolução nos processos seletivos e retorno de recrutadores.
A inteligência artificial, utilizada como apoio na filtragem, reforça a importância de termos técnicos e competências específicas. A ausência de palavras-chave estratégicas pode impedir que o perfil avance para a análise humana.
- Transforme seu time com os programas corporativos Saint Paul, do estagiário ao C-level. Saiba mais aqui.
Personalização deixou de ser diferencial e virou requisito
A adaptação do currículo ao tipo de oportunidade buscada é apontada como fator determinante.
“O perfil no Infojobs ou mesmo no currículo para enviar por e-mail precisa estar adaptado ao tipo de oportunidade que o profissional está buscando. Candidatos que adaptam o currículo aumentam a conexão com a oportunidades desde o primeiro momento e demonstram interesse real e compreensão do que a empresa necessita”, explica Patrícia.
Experiências sem conexão com a vaga tendem a ser consideradas irrelevantes, especialmente quando não agregam habilidades aplicáveis ao cargo pretendido. A exceção ocorre em casos de início ou transição de carreira, quando a trajetória ainda está em construção.
Currículo como ferramenta estratégica de carreira
Para profissionais e empresas que investem em desenvolvimento In Company, o cenário impõe um novo desafio. A capacidade de traduzir competências em resultados claros e mensuráveis torna-se habilidade essencial. Não basta executar bem. É necessário estruturar narrativas profissionais alinhadas às demandas do mercado.
A organização visual também impacta a decisão. Textos curtos, bem distribuídos e linguagem clara aumentam a retenção da atenção. A cronologia deve privilegiar as experiências mais recentes e mais alinhadas ao cargo pretendido.
Segundo o Infojobs, o início do ano concentra movimentações importantes, já que empresas iniciam contratações após aprovação de orçamentos anuais e ajustes de equipe comuns entre janeiro e fevereiro. Investir na atualização estratégica do perfil antes de aplicar para vagas pode ser decisivo.
7 passos para construir um perfil mais competitivo
O levantamento destaca ações práticas para fortalecer a presença em sites de emprego.
- Definir um objetivo profissional claro e alinhado às vagas desejadas, utilizando o nome exato do cargo ou especialidade.
- Elaborar um resumo orientado a valor, destacando competências, diferenciais e conquistas com foco em resultados entregues.
- Priorizar resultados mensuráveis nas experiências descritas, incluindo metas alcançadas, impactos concretos e reconhecimentos recebidos.
- Incorporar palavras-chave técnicas e competências exigidas nas descrições das vagas para facilitar a triagem automatizada.
- Organizar as experiências por ordem cronológica, priorizando relevância para o cargo.
- Manter apresentação visual clara e objetiva.
- Atualizar o perfil periodicamente. O Infojobs recomenda revisões a cada três meses, considerando que recrutadores tendem a priorizar perfis ativos.