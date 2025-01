Como o voluntariado me ajudou a crescer profissionalmente?

Para muitos jovens profissionais, a transição da universidade para o mundo corporativo pode ser desafiadora. O "Na Prática", por meio do trabalho de voluntariado, oferece um caminho para o desenvolvimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidades para explorar diferentes trajetórias de carreira e cultivar habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

Para que você possa entender melhor sobre esse processo, hoje contamos a experiência de dois dos nossos voluntários, Amanda Nunes e Dagoberto Mendonça, para ilustrar como o programa moldou suas carreiras e perspectivas de modo transformador.

Amanda: de voluntária a facilitadora

A jornada de Amanda com o programa “Na Prática” começou em 2018, quando ela fez um curso sobre processos seletivos. Na época, como muitos estudantes universitários perto da formatura, ela estava incerta sobre sua trajetória profissional. Ela sentia que a maioria das universidades não mostrava muitas possibilidades de pós-graduação para os alunos, o que, combinado com o desafio de entender a compatibilidade entre seu perfil e o mundo corporativo, a levou a explorar oportunidades de voluntariado depois de ser impactada por outros voluntários.

Depois de fazer o curso, ela percebeu que também se tratava de autodescoberta e de aplicar esse autoconhecimento para ter sucesso no processo seletivo. Essa percepção a estimulou a se tornar voluntária de vendas em 2019, tornando-se mais tarde facilitadora e mentora. “Eu sofri tanto com outros processos seletivos antes de fazer o curso e entender o que eu queria e o que eu era, que se eu pudesse contribuir para que um jovem não passasse pelo o que eu passei, eu ficaria muito feliz!”, afirma Amanda.

Durante seu tempo como voluntária, ela desenvolveu habilidades cruciais como iniciar conversas, conectar-se com pessoas e superar sua introversão para apresentar o programa naturalmente. Na pandemia, pôde se conectar com pessoas de diferentes estados, se adaptando facilmente ao sistema remoto, fortalecendo a empatia e a comunicação assertiva.

Como facilitadora, ela aprimorou suas habilidades de oratória, aprendendo sobre tempo e improvisação, enquanto desenvolvia uma escuta ativa profunda ouvindo histórias dos indivíduos.

O tempo de Amanda como mentora permitiu que ela testasse suas habilidades de liderança relacionadas ao estabelecimento de metas, fornecendo feedback e alcançando resultados, o que a ajudou a definir sua trajetória de carreira. A rede “Na Prática” proporcionou a ela conexões valiosas e oportunidades de benchmarking para seus projetos. “É uma rede de contatos muito rica, tanto pessoal quanto profissionalmente. No geral, em minha vida profissional, foi muito sobre benchmarking de boas práticas”, conta.

Amanda também usou sua experiência de voluntariado como exemplo durante entrevistas de emprego no início de sua carreira, e disse que a FE possibilitou que ela entendesse seus objetivos profissionais mais tarde em sua carreira.

Ela afirma que seu trabalho voluntário a ensinou a lidar com métricas, metas e prazos, o que é um componente chave em sua vida profissional. Amanda destaca a capacidade do programa de fornecer uma “versão de bolso” da vida profissional para jovens que saem da universidade. Mesmo hoje, Amanda continua como voluntária, agora como facilitadora. Ela diz que isso proporciona uma troca de mão dupla: “é uma relação calma, fácil e suave, então é uma obrigação que é fácil de manter, é uma baixa manutenção que me renova e me faz me afastar um pouco do profissional, mesmo que ao mesmo tempo a fundação agregue à minha vida profissional.”. Ela também é motivada a ajudar os jovens que estão passando pelas mesmas coisas que ela passou quando começou sua carreira.

A múltipla experiência de Dagoberto no voluntariado

A jornada de Dagoberto com o “Na Prática” abrange cinco anos, durante os quais ele participou de várias funções de voluntariado. Ele foi inspirado a participar depois de ver pessoas que admirava fazendo trabalho voluntário e depois de ser apresentado ao programa por um amigo da universidade. Cada função, de voluntário de vendas a facilitador de cursos de liderança, proporcionou a ele oportunidades de aprendizado únicas que contribuíram significativamente para seu crescimento profissional.

Como voluntário de vendas, ele aprendeu sobre adaptabilidade estratégica e a importância das habilidades de negociação. Ele observa que, embora não tivesse interesse profissional em vendas, as habilidades que desenvolveu ainda eram muito importantes para ele. A experiência de Dagoberto como mentor o ajudou a desenvolver seu estilo de liderança, incluindo o gerenciamento de equipes remotas antes da pandemia. Essa experiência provou ser crucial quando ele teve que liderar sua equipe durante a pandemia. Ao se tornar facilitador, foi impactado pelo o crescimento dos jovens que ele dava suporte. Para Dagoberto, ser voluntário, “instiga nossa criatividade e nos provoca a explorar novas oportunidades que expandem horizontes”. Foi membro do conselho de voluntários, onde pôde implementar estratégias de longo prazo.

Ele enfatiza que sua experiência de voluntariado foi fundamental para moldá-lo no profissional que é hoje, o que inclui adaptabilidade, negociação, visão sistêmica e impacto. Sua experiência também o ajudou a construir uma rede e ele observa: “hoje tenho grandes amizades de norte a sul do país, e isso fez muita diferença na minha carreira”. Essa rede foi crucial quando ele mudou de estado para um programa de trainee.

Para Dagoberto, o voluntariado é um ambiente seguro para testar novas abordagens sem os altos riscos do mundo corporativo. Ele enfrentou desafios ao aprender novas funções, mas os superou com a colaboração de outros colegas. No projeto, aprendeu a importância da comunicação não violenta e do feedback construtivo ao liderar equipes de voluntários. Ele afirma que tudo o que aprendeu com esses desafios conseguiu aplicar em sua vida profissional.

Com essas histórias transformadoras, apresentamos o potencial significativo do programa de voluntariado do “Na Prática”, essencial para adquirir habilidades e experiências que ajudam a tecer a rede de contatos e solidificar o caminho da clareza e firmeza nos objetivos de carreira profissional dos jovens.

Como se inscrever?

As inscrições para o programa estão abertas até o dia 02 de fevereiro de 2025 por meio do site "Na Prática".

O processo seletivo inclui análise das inscrições e entrevistas. Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail e WhatsApp.