A CEO que rejeita a rotina das 4h da manhã e lidera um negócio bilionário com outra lógica

Enquanto parte dos CEOs mais influentes do mundo defende despertadores antes do amanhecer como regra para liderar empresas globais, Lauren Antonoff, CEO da Life360, segue outro caminho.

À frente de uma companhia de tecnologia avaliada em mais de US$ 7 bilhões, ela construiu seu modelo de liderança sem rotinas rígidas, sem horários extremos, e com uma divisão de responsabilidades familiares que foge do padrão tradicional.

Para Antonoff, liderar bem não é sobre acordar cedo, mas sobre alocar recursos, tempo, energia e foco da forma mais eficiente possível ao longo do mês. As informações são da Fortune.

Uma agenda pensada como fluxo, não como relógio

Ao contrário de executivos que estruturam cada minuto do dia, Antonoff organiza sua rotina de maneira mais ampla. Seu foco não está no que acontece entre a manhã e a noite, mas no ritmo das semanas.

“Penso menos na rotina diária e mais em como o mês se organiza”, afirmou.

Na prática, isso significa começar o dia de trabalho por volta das 8h30 e deixar que a primeira reunião determine o tom do restante da agenda. Os dias variam bastante e reuniões intensas se alternam com períodos reservados para leitura, reflexão estratégica e comunicação com a equipe.

É uma lógica que se aproxima mais da gestão financeira do que do controle operacional: menos microgestão, mais visão de ciclo.

Quando trabalho e vida não são caixas separadas

A ausência de uma rotina rígida não significa menor dedicação. Pelo contrário. Antonoff se define como uma “workavert”, alguém energizada pelo próprio trabalho.

Ela não acredita na separação absoluta entre vida pessoal e profissional. Mesmo fora do expediente, continua pensando em negócios, ideias e problemas, não por obrigação, mas por interesse genuíno.

Essa visão é compartilhada por outros líderes globais. Executivas como Emma Grede e Thasunda Brown Duckett também já questionaram publicamente a ideia tradicional de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, defendendo uma abordagem mais consciente de alocação de energia.

