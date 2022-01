Como melhorar sua comunicação? Professor de português dá dicas

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Como ser breve em textos falados ou escritos? Essa é a dúvida de muito. Pois bem: hoje em dia, andam sendo muito comuns locuções excessivas e deselegantes (e inadequadas gramaticalmente). Elas podem ser substituídas por verbos bem escritos e bem pronunciados.

Em vez de "A gente vai fazer, a gente vai criar, a gente vai estar pensando", podem ser praticadas em alto e bom tom:

Nós faremos (com a devida atenção à concordância);

Nós criamos, nós criaremos;

Nós estamos pensando, nós pensamos, nós pensaremos.

COESÃO TEXTUAL

Além desse cuidado com a precisão verbal, é extremamente benéfica ao usuário da Língua a consciência sobre as preposições. Em vez de "(...) falava de política de manutenção do dinheiro.", é bem mais produtiva a sentença:

"Silva falava sobre política de manutenção pecuniária."

O uso coerente de um ligante dará precisão à mensagem:

Assunto: Silva falava sobre Política.

Causa: O poema morreu de tristeza.

Companhia: Viajamos com os amigos.

Direção: Olhe para o lado, por favor.

Instrumento: Cirurgia a laser.

Lugar: Moro em São Paulo.

Posse: Usava a camisa de meu pai.

Aliás, antes de redigir um texto ou preparar um discurso, procure fazer estas perguntas:

Como posso ser útil ao ouvinte? Que benefício entregarei com as minhas palavras? Essa mensagem é intelectualmente atraente?

Lembre-se: comunica-se bem aquele que prepara bem o texto e observa seus detalhes.

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

