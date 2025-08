Como marcas estão criando mascotes digitais para humanizar o branding

Durante muito tempo, mascotes eram usados para campanhas pontuais ou embalagens infantis, mas isso mudou.

Em 2025, marcas de todos os segmentos (de bancos a bebidas), estão criando personagens digitais com presença ativa nas redes sociais. Eles falam, postam, interagem e até viralizam.

O objetivo? Humanizar o branding e criar um elo mais próximo com o público, usando um “avatar” que carrega a personalidade da marca.

O personagem é a marca falando como gente

O exemplo mais consolidado no Brasil é a Lu, do Magalu, criada em 2003, ela deixou de ser só uma assistente virtual para se tornar uma influenciadora com tom de voz bem definido, memes próprios e presença em todas as plataformas. Hoje, ela é tão reconhecida quanto o logo da empresa.

Os avatares funcionam como personagens com papel ativo na comunicação. O diferencial está na consistência: uma vez criado, o mascote precisa manter um estilo de fala, um jeito de postar e um comportamento digital alinhado ao posicionamento da marca.

Isso permite que a comunicação seja mais informal, divertida e até opinativa, mas sem comprometer diretamente o porta-voz institucional da marca.

Um canal de voz emocional

Na era da IA e da automatização, o público quer conexão. E personagens digitais funcionam como ponto de identificação. Eles:

Ajudam a responder dúvidas com leveza;

Facilitam o tom de conversa entre marca e consumidor;

Criam narrativas contínuas (ao invés de campanhas isoladas).

Marcas como Kwai, Duolingo (com sua coruja sarcástica) e Spotify (com personagens animados em ações sazonais) já perceberam isso. O mascote deixa de ser um “extra” e passa a ser parte central da estratégia de conteúdo.

O que isso ensina sobre branding?

Marcas com mascotes bem construídos:

Falam com o público sem parecer publicidade;

Criam reconhecimento instantâneo por estilo, fala e comportamento;

Estabelecem uma comunicação mais emocional.

No fim, a identidade animada é a personificação de tudo o que a marca acredita, mas em forma de gente, meme ou avatar.

