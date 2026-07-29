Como esse colégio de Salvador formou a 1ª colocada em Medicina na USP

Redatora
Publicado em 29 de julho de 2026 às 16h00.
Uma aluna do Colégio São Paulo, na unidade Itaigara, em Salvador, conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 2026.
A conquista de Anna Laura de Oliveira Baptista ganha outra dimensão diante da concorrência do curso: a Fuvest registrou cerca de 90,7 candidatos por vaga para Medicina no vestibular de 2026, o índice mais alto entre todos os cursos da universidade.
Anna Laura chegou ao colégio ainda pequena, no Grupo 2 da educação infantil, na unidade Tempo de Criança, e não saiu mais até concluir o ensino médio.
O Colégio São Paulo completa 49 anos em 2026. Fundado em 27 de setembro de 1977, passou por duas trocas de controle acionário, em 2010 e em 2022, quando foi vendido à rede Inspira.
Quem acompanhou as três fases é Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos, pedagoga com especialização em orientação educacional e à frente da unidade Itaigara há 16 anos. "Assumo a função de gestora, mas, na verdade, a gente nunca deixa de ser o que é. Eu sou realmente uma orientadora apaixonada por educação", diz.
A escola não trata a educação infantil como uma etapa preparatória menor. O eixo pedagógico dessa fase é o brincar, a curiosidade e a interação social, com o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional trabalhado em conjunto, não em disciplinas isoladas. Professores especialistas em música, educação tecnológica, inglês (quatro vezes por semana) e educação física atuam junto com o professor regente da turma, e compartilham observações sobre cada criança com o restante da equipe pedagógica.
"Gentileza e firmeza caminham juntas, contribuindo para a formação de crianças emocionalmente seguras, autônomas e confiantes", diz a diretora da escola.
A aposta tem respaldo em pesquisa. Um levantamento publicado pela SciELO Brasil mostra que crianças que passam mais tempo na pré-escola, por exemplo dois anos em vez de um, apresentam ganhos maiores de desenvolvimento, com efeitos que se estendem por toda a trajetória escolar. É esse o argumento que a escola usa para justificar acompanhar o aluno desde os primeiros anos até o ensino médio, como fez com Anna Laura.
"Nós somos uma escola Cambridge já há alguns anos", explica Maria do Socorro. Em 2025, a escola concluiu o credenciamento pelo currículo do International Baccalaureate (IB), após cerca de um ano de preparação. Trata-se de um selo raro no país: o Brasil tem 89 escolas credenciadas como IB World Schools, a maioria concentrada nas capitais do Sudeste.
"Entendemos que a gente precisa avançar, toda escola precisa avançar, e um currículo IB abre portas não só internacionalmente, mas no próprio Brasil", explica a gestora.
Além de português e inglês, os alunos do IB cursam alemão como terceira língua, e participaram de encontros virtuais com estudantes de outros países para discutir temas como a adolescência no Brasil.
Do 1º ao 5º ano, o colégio mantém projetos como a FLISP (Feira Literária São-Paulina), que reúne escritores e arrecada livros para instituições sociais, e o Tabuleiro, atividade cultural entre turmas. Há ainda o MASP (Movimento Artístico São-Paulino), mostra de arte que expõe trabalhos individuais e coletivos nos corredores da escola, e um projeto de educação financeira que introduz conceitos de consumo consciente e planejamento. A participação em olimpíadas do conhecimento e olimpíadas esportivas completa o calendário, com o argumento pedagógico de que a competição saudável ensina tanto quanto o conteúdo.
Para sustentar essa estrutura, a escola mantém uma consultoria pedagógica mensal com o psicólogo Rossandro Klinjey, voltada a estratégias de ensino e acolhimento emocional dos professores.
Na leitura da direção, é esse investimento contínuo na formação docente, e não um fator isolado, que explica trajetórias como a de Anna Laura, que atravessou toda a educação básica na mesma escola antes de conquistar a vaga mais disputada da USP.
"Não temos ex-alunos, e sim eternos alunos", diz a escola, que adota a frase como lema. Alunos como Anna Laura, na leitura da direção, não se formam e vão embora: seguem fazendo parte da história do colégio.