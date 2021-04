Como escrever bem? Professor de português recomenda este hábito

Ontem, durante uma transmissão ao vivo, recebi uma pergunta (um tipo de dúvida que acompanha a vida do professor): "Como escrever bem?"

A resposta precisa vir acompanhada de uma reflexão mais profunda. Ser hábil em algum campo, como no da Escrita, exigirá estudo, correção e persistência.

Aqui no Brasil, a maioria dos alunos encara a Redação como o inimigo a ser derrotado no Enem. Muitos deles (acredite!) decoram um texto para simplesmente gritarem aos quatro cantos a tal da nota próxima dos 1 mil pontos.

É esta uma questão séria: decorar um texto ou enxergar a escrita para ser aprovado em algo é comemorar a construção de um plágio.

Leitura e o estudo gramatical precisam ser para toda a vida, porque clareza, boas ideias e educação não têm limites. Quanto mais contínuo se busca ler e escrever, mais se cria um texto primoroso.

O bom trabalho começa com atitudes simples, como a de procurar pontuar uma mensagem no WhatsApp e a escrever um e-mail com mais objetividade, refletindo sobre o valor de cada parágrafo. É preciso querer ser bom.

Apesar disso, questionaria o leitor: onde achar o conteúdo ou que tipo de livro devo ter para melhorar? Resposta: vá - ao longo da vida - montando uma coletânea, um acervo, estudando constantemente gramática e colocando em prática os ensinamentos.

Decida mudar. Decida melhorar. A Língua Portuguesa não pode ser apenas para "passar em uma determinada prova" ou "conseguir um novo emprego" - a escrita e a fala são importantíssimos na comunicação.

Todos os dias, selecione um tipo de texto para redigir. Em um momento, escreva histórias; em outro, argumentos; em outro, poético. Tente. Faça o que (talvez até hoje) não tenha sido feito. Sem essa ideia de "querer um livro ou curso miraculoso da leitura mais que dinâmica da Nasa": encontre satisfação em dedicar-se a uma boa expressão escrita.

Daqui a algum tempo, o sorriso será largo, de saber.

