Como dois jovens transformaram uma ideia de IA em uma startup de US$ 1,25 milhão

Dois jovens da Geração Z captaram US$ 1,25 milhão em uma rodada pré-seed, que é a primeira fase de investimentos para investidores para sua startup de inteligência artificial em São Francisco.

O que chama atenção não é apenas a idade: Aidan Guo, de 19 anos, e Julian Windeck, de 23, aplicaram táticas que fogem do roteiro tradicional de captação e conquistaram fundos relevantes no Vale do Silício. As informações foram retiradas de Business Insider.

Startup de IA nasce com capital de peso

Fundada no início de 2025, a Attention Engineering está desenvolvendo um assistente de desktop alimentado por IA com funções preditivas e automatizadas.

A ferramenta, ainda em desenvolvimento, promete entender o comportamento digital do usuário e automatizar tarefas cotidianas no computador — funcionando como um "cursor para tudo".

A proposta captou rapidamente o interesse de investidores como Lukas Haas (Google DeepMind), Marvin von Hagen e Felix Schlegal (Interaction), Bryan Pellegrino (LayerZero), além dos fundos Village Global e Liquid 2 Ventures.

A rodada de primeiro estágio de financiamento totalizou US$ 1,25 milhão, com apenas cinco funcionários na operação.

O que investidores de risco realmente querem ver

A principal lição que Guo e Windeck compartilham sobre o processo de captação é de que o progresso supera perfeição.

Segundo Guo, investidores não buscam apenas um produto final impecável, mas sim sinais claros de evolução rápida.

O conceito de inclinação é decisivo para atrair capital, trata-se da capacidade de melhorar continuamente, mesmo em estágios iniciais.

Para líderes financeiros que analisam oportunidades de investimento, essa abordagem sinaliza um novo paradigma na análise de risco, com métricas de crescimento, capacidade de execução e adaptação rápida ao mercado valem mais que estabilidade prematura.

Timing, localização e reputação: os três pilares da captação

Outra estratégia central foi o foco no timing. Guo explica que captar recursos logo nas primeiras semanas da startup foi fundamental para garantir melhores condições. Adiar o processo poderia ter comprometido o valuation e diminuído o interesse dos fundos.

A decisão de se instalar em São Francisco também fez parte do plano. Lá, dizem os fundadores, tudo gira em torno de confiança e conexões. “Você precisa fazer com que as pessoas confiem em você, investindo capital repetidamente”, afirmou Guo.

Esse tipo de capital relacional tem se tornado cada vez mais relevante nas estratégias corporativas de financiamento, onde relações pessoais e posicionamento em ecossistemas certos fazem diferença direta no sucesso da operação.

