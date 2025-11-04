Como dois amigos transformaram um 'petisco' em um negócio de US$ 250 milhões

Transformar uma ideia simples em um negócio milionário, capaz de disputar espaço no setor de bens de consumo, exige mais do que inovação, é preciso entender de capital, execução estratégica e escalabilidade.

Foi com essa mentalidade que Seth Goldstein, ex-vice-presidente de um fundo de private equity em Nova York, e seu amigo Steven Rofrano criaram a Ancient Crunch, empresa de petiscos que nasceu como um projeto paralelo e deve atingir impressionantes US$ 250 milhões em faturamento até 2026.

O negócio, que começou em 2022 com um investimento pessoal de US$ 250 mil, rapidamente atraiu clientes e investidores.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

No ano passado, a empresa faturou US$ 10 milhões, uma trajetória que mostra como a experiência em finanças corporativas pode ser decisiva para transformar ideias em negócios altamente lucrativos. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Fabricação própria e controle de margem: decisões estratégicas

Diferentemente de muitas marcas de consumo que terceirizam a produção, a Ancient Crunch decidiu construir sua própria fábrica.

Essa escolha, ainda que mais custosa e complexa, deu aos fundadores controle total sobre o processo produtivo, especialmente importante por utilizarem ingredientes como sebo bovino, inviáveis em linhas industriais tradicionais.

Essa autonomia permitiu escalar com agilidade, corrigir falhas e manter margens mais saudáveis, uma abordagem altamente relevante sob a ótica de finanças corporativas, onde o equilíbrio entre custo fixo e escalabilidade pode definir a sustentabilidade de um negócio.

A decisão também se mostrou vital para atender à crescente demanda. A empresa chegou a ficar sem estoque por três semanas, o que comprometeu o atendimento e a prospecção de novos clientes.

A resposta é investir em equipamentos e mais horas de produção, ajustes rápidos para minimizar impactos no caixa.

Receita recorrente: o valor da previsibilidade

Um dos aprendizados mais valiosos da trajetória da Ancient Crunch veio da percepção tardia sobre o potencial das vendas recorrentes.

No início, os fundadores subestimaram o impacto de modelos como assinatura de produtos, considerando-os incompatíveis com snacks.

A prática provou o contrário: as assinaturas hoje representam metade do faturamento da empresa.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Para quem atua com finanças corporativas, o modelo de receita recorrente é um ativo estratégico, pois aumenta a previsibilidade de receita, melhora o fluxo de caixa e valoriza a empresa diante de investidores. Esse movimento foi essencial para o salto de faturamento e consolidação da Ancient Crunch no varejo.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS