De US$ 5.000 a US$ 175 milhões: como os irmãos dominaram o mercado fitness do dia para a noite

Em 2014, Gurmer e Robby Chopra estavam longe de imaginar que um simples investimento de US$ 5.000 e a venda de roupas de ginástica na Amazon e eBay os levariam a criar uma marca com mais de US$ 175 milhões em receita.

Eles começaram com uma única peça de roupa, um modelo de shorts de musculação e, ao longo do tempo, sua marca, a YoungLA, se transformou em um fenômeno no mercado de fitness.

Hoje, a marca conta com mais de um milhão de clientes em todo o mundo e uma lista de celebridades que inclui Arnold Schwarzenegger, YG e colaborações com UFC, Gold’s Gym e Yu-Gi-Oh!. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Crescimento exponencial: de US$ 5.000 para mais de US$ 100 milhões

Em 2023, a YoungLA ultrapassou a marca de US$ 100 milhões em receita anual, consolidando-se como uma das principais marcas do mercado fitness.

Patrocínios com atletas de renome e a expansão da linha feminina de roupas e acessórios foram alguns dos principais impulsionadores dessa ascensão.

Hoje, Gurmer e Robby continuam a se envolver de perto com o dia a dia da empresa.

“Estamos no escritório todos os dias, trabalhando com nossa equipe criativa, cadeia de suprimentos, marketing e relacionamento com atletas”, afirmam.

O crescimento foi tão agressivo que a YoungLA virou uma marca amplamente reconhecida no setor.

Dicas valiosas de negócios: "delegue tarefas mais cedo"

Se Gurmer e Robby tivessem uma coisa para mudar em sua jornada, seria a delegação de tarefas mais cedo.

“Implementar sistemas para logística, controle de estoque e automação de marketing desde o início teria nos permitido crescer mais rapidamente”, explica Gurmer.

Hoje, a YoungLA tem uma operação mais estruturada, mas o conselho de delegar desde o início é uma lição importante para qualquer empreendedor. A equipe certa e os processos eficientes são fundamentais para o sucesso em larga escala.

O que faz a YoungLA se destacar?

Para os irmãos Chopra, o maior orgulho é a comunidade construída ao redor da marca. “Ver as pessoas representando a YoungLA, seja na academia, nas redes sociais ou no dia a dia, é a sensação mais gratificante”, afirma Gurmer.

Para eles, a marca é mais do que roupas, é um estilo de vida, algo com o qual seus clientes se identificam profundamente, tanto dentro quanto fora da academia.

O sucesso de Gurmer e Robby não é um acaso. Eles combinaram visão, inovação, trabalho árduo e disciplina financeira para criar uma marca de sucesso. Agora, é a sua vez de aproveitar as ferramentas certas para fazer seu negócio crescer.

