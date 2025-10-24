Como criar uma equipe que aprende rápido e inova sempre

Com o trabalho mudando mais rápido do que nunca, oferecer apenas cursos e treinamentos já não basta. As empresas precisam ajudar seus colaboradores a se tornarem aprendizes experientes, ou seja, pessoas com vontade de aprender, habilidade para fazê-lo de forma eficaz e capacidade de aplicar o que aprendem no dia a dia.

Essa mentalidade transforma o aprendizado em vantagem competitiva. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

O desafio da aprendizagem nas empresas

A maioria das organizações ainda trata o aprendizado como tarefa de um único departamento. Os times de treinamento e desenvolvimento criam cursos padronizados e plataformas digitais com conteúdo sob demanda, mas esses modelos são lentos, genéricos e pouco práticos.

Além disso, muitos profissionais têm menos de 1% do tempo disponível para aprender durante o expediente.

Sem espaço para experimentar e errar, o aprendizado se torna superficial. A falta de personalização, apoio contínuo e cultura favorável ao erro faz com que o desenvolvimento pareça obrigação, e não oportunidade.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

Como criar uma cultura de aprendizado de verdade

Segundo James McKenna, educador e consultor especializado em aprendizado corporativo e desenvolvimento de talentos, o segredo está em duas condições básicas: contexto e capacidade.

As pessoas precisam de tempo, apoio e feedback para aprender, mas também de autonomia e recursos que respeitem suas diferenças individuais, de interesses a experiências.

Benefícios de uma cultura de aprendizado contínuo

Organizações que investem em aprendizado estratégico colhem resultados tangíveis:

Mais inovação , porque aprender é a base de toda solução criativa

Maior engajamento e retenção , já que o crescimento pessoal é visível

Lucros mais altos , com até 11% de aumento de rentabilidade , segundo estudos da consultoria Gallup.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

O aprendizado como vantagem competitiva

Num mundo em constante transformação, as empresas que prosperam são aquelas que aprendem rápido.

Quando os profissionais assumem o controle de seu próprio desenvolvimento, eles se tornam motores da mudança. Criar aprendizes experientes não é um luxo — é o passo mais inteligente para preparar equipes e líderes para o futuro.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil