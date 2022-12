Como aprender linking sounds em inglês com músicas

Você sabe o que é uma aglutinação? O nome pode assustar um pouco, mas a definição é relativamente simples.

De forma bem objetiva, a aglutinação é o modo pelo qual elementos distintos se unem ou se integram, formando um todo. Ou seja, uma fusão. Em português temos alguns bons exemplos de aglutinações, como:

- plano + alto = planalto

- água + ardente = aguardente

- em + boa + hora = embora

Nos exemplos acima, no entanto, as palavras são aglutinadas para formarem uma nova palavra, com significado parecido.

Aqui, neste artigo, vamos por um outro caminho, pois nossa intenção não é a de formar novas palavras, e sim melhorar o nosso listening comprehension (compreensão auditiva), assim como nosso speaking (fala). E o que uma coisa tem a ver com a outra eu te conto já.

Antes, vamos a um exemplo simples. Leia a seguinte frase em voz alta e devagar: Eu tenho um carro.

Leu? Agora, tente escrever o som do que você falou. Você provavelmente não falou palavra por palavra, com todos os sons de cada uma delas pronunciados de forma clara e cristalina.

Certamente, e independente da velocidade em que você leu a frase, você juntou a palavra tenho com a palavra um, o que resultou em tenhum.

Eu tenho um carro. = Eu tenhum carro

Aqui, então, temos um exemplo do que em inglês chamamos de linking sounds (sons que se conectam).

Quando falamos um idioma fluentemente, é natural juntarmos os sons das palavras para que a fala fique mais fluida, mais natural, menos truncada. E esses sons conectados acontecem naturalmente, não pensamos muito antes de juntá-los ao falar, apenas juntamos pois já estamos acostumados a fazer isso.

E, a meu ver, essa é a grande dificuldade com a compreensão auditiva de um novo idioma.

Vamos ver o mesmo exemplo acima, só que agora em inglês. Leia a seguinte frase em voz alta e devagar: I have a car.

Se você já está mais familiarizado com o idioma, você provavelmente juntou os sons do verbo have com o artigo a, que virou um hav'a.

I have a car. = I hav'a car.

Para melhorar a sua compreensão auditiva, é essencial que você comece a se familiarizar com os linking sounds. E para se acostumar a ouvir palavras com sons conectados, nada melhor do que falar com os sons conectados.

Voltando ao exemplo anterior, se você sempre fala I-have-a-car pronunciando cada palavra separadamente, ao ouvir um falante nativo dizendo I hav'a car o seu cérebro não só vai estranhar a frase, como pode sequer identificá-la, afinal, ele está acostumado aos sons separados das palavras have + a. E é importante reforçar que isso não está diretamente ligado à velocidade da fala. É perfeitamente possível falar devagar, de forma articulada e, ainda assim, juntar os sons.

Se nos seus estudos você se forçar a juntar o som das palavras o máximo possível, a tendência é que seu ouvido fique cada vez mais acostumado a escutar esses sons conectados e, ainda assim, identificar as palavras sendo faladas ali.

Além de, claro, sua fala ficar cada vez mais natural e fluida. Existem diversas maneiras de se praticar falar os sons conectados, mas quem acompanha meus artigos já deve imaginar qual a minha maneira favorita de fazer essa prática: isso mesmo, com a música.

Em um de meus artigos anteriores falei sobre a importância de cantar em inglês para desenvolver a fala. E muito disso está ligado à prática dos sons conectados.

A música, em geral, tem um ritmo definido, um beat (batida) que a conduz. E a letra da música deve caber dentro dessa batida. E, para que isso aconteça, somos obrigados a juntar algumas palavras para não deixar que o ritmo da melodia seja quebrado. Sendo assim, um jeito muito legal de praticar isso é cantar batendo palma no ritmo da música.

Easier said than done (mais fácil falar do que fazer), eu sei, por isso vou deixar abaixo 2 trechos de músicas que podem ser usados para você iniciar essa prática.

Nos trechos abaixo, você vai a letra original e, logo ao lado, as aglutinações pra você praticar. E, claro, não preciso nem dizer que é essencial que você pratique junto com a música, escutando-a com atenção e tentando ao máximo imitar o que você está ouvindo.

TRECHO 1

Música: Hey Jude!

Banda: The Beatles

Nível: Fácil

Hey Jude, don't make it bad = Hey Jude, don't mak'it bad

Take a sad song, and make it better = Tak'a sad song, and mak'it better

Remember, to let her into your heart = Remember, to let'er into your heart

Then you can start, to make it better = Then you can start, to mak'it better

TRECHO 2

Música: In the end

Banda: Linkin Park

Nível: Médio-difícil

It starts with

One thing, I don't know why

It doesn't even matter how hard you try = I'doesneven matter how har'dya try

Keep that in mind, I designed this rhyme = Keep that in mind, I design'this rhyme

Estes são apenas 2 exemplos, mas você pode praticar com qualquer música que você goste em inglês. De Metallica a Celine Dion, de Beyoncé a Michael Jackson, toda música vai ter bons exemplos de linking sounds. E sabe qual é a melhor notícia? Você não precisa procurar os linking sounds.

É isso mesmo! Você pode praticar os linking sounds sem nem saber onde eles estão ou quais eles são. Você só precisa ter a letra na mão e cantar junto com a música, tentando imitar da melhor forma possível o que você está ouvindo. O resto, você deixa que seu cérebro se encarrega de fazer naturalmente.

Até a próxima!

