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Como alcançar cargos executivos: 4 atitudes que fazem a diferença

Chegar a cargos C-level não depende apenas de oportunidade, mas de escolhas estratégicas ao longo da carreira

Escada para o sucesso (Thinkstock/Nastco)

Escada para o sucesso (Thinkstock/Nastco)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 19 de março de 2026 às 13h33.

Alcançar um cargo de alta gestão dentro de uma empresa simboliza uma ascensão de carreira. Histórias de profissionais que iniciam como estagiários e chegam ao C-level são inspiradoras e criam um imaginário popular de que foi “sorte”. 

No entanto, não há uma receita mágica para isso. Pessoas que começaram uma posição junior e chegaram ao topo das empresas  afirmam que decisões estratégicas e alta performance foram base para esse sucesso.

Para essa construção de trajetória, comportamentos e escolhas fazem diferença. Chegar a posições de liderança exige visão de longo prazo, iniciativa e capacidade de se destacar de forma consistente no ambiente corporativo. 

A seguir, reunimos quatro atitudes que costumam estar presentes na jornada de profissionais que crescem dentro das empresas e alcançam cargos executivos.

1. Decisões estratégicas 

As decisões tomadas hoje irão refletir no futuro, por isso é necessário considerar os prós e contras antes. Também é importante se atentar aos riscos e qual o resultado a longo prazo.

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2. Enfrentar desafios

Dentro de uma empresa é normal que os profissionais se acomodem com salários estáveis e rotinas previsíveis, mas para alcançar o C-level é preciso encarar novos desafios. Com isso, é fundamental assumir responsabilidades que fure a zona de conforto. 

3. Aumentar a “sorte” 

Quando um colega é promovido, muitos dizem que é “sorte”, sendo assim, para chegar a cargos executivos é necessário que cada um busque a sua sorte. Isso significa buscar oportunidade de crescimento, fazer um bom trabalho e implementar inovações que sejam pertinentes, para que assim o “universo conspire a seu favor”. 

4. Intraempreendedorismo

O intraempreendedorismo significa agir com pensamento de dono para inovar, criar e decidir, sem deixar de considerar a cultura e os valores da empresa a cada passo. Em outras palavras: vestir a camisa da empresa. 

O que realmente leva um profissional ao topo

Chegar ao topo não é obra do acaso, é resultado de decisões consistentes, coragem para assumir riscos e disposição para crescer além da zona de conforto. 

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