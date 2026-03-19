Como alcançar cargos executivos: 4 atitudes que fazem a diferença

Escada para o sucesso (Thinkstock/Nastco)
Estagiária
Publicado em 19 de março de 2026 às 13h33.
Alcançar um cargo de alta gestão dentro de uma empresa simboliza uma ascensão de carreira. Histórias de profissionais que iniciam como estagiários e chegam ao C-level são inspiradoras e criam um imaginário popular de que foi “sorte”.
No entanto, não há uma receita mágica para isso. Pessoas que começaram uma posição junior e chegaram ao topo das empresas afirmam que decisões estratégicas e alta performance foram base para esse sucesso.
Para essa construção de trajetória, comportamentos e escolhas fazem diferença. Chegar a posições de liderança exige visão de longo prazo, iniciativa e capacidade de se destacar de forma consistente no ambiente corporativo.
A seguir, reunimos quatro atitudes que costumam estar presentes na jornada de profissionais que crescem dentro das empresas e alcançam cargos executivos.
As decisões tomadas hoje irão refletir no futuro, por isso é necessário considerar os prós e contras antes. Também é importante se atentar aos riscos e qual o resultado a longo prazo.Se você quer crescer com consistência, propósito e visão de futuro, esta masterclass é para você. Faça sua inscrição gratuita e aprenda com Roberto Sallouti
Dentro de uma empresa é normal que os profissionais se acomodem com salários estáveis e rotinas previsíveis, mas para alcançar o C-level é preciso encarar novos desafios. Com isso, é fundamental assumir responsabilidades que fure a zona de conforto.
Quando um colega é promovido, muitos dizem que é “sorte”, sendo assim, para chegar a cargos executivos é necessário que cada um busque a sua sorte. Isso significa buscar oportunidade de crescimento, fazer um bom trabalho e implementar inovações que sejam pertinentes, para que assim o “universo conspire a seu favor”.
O intraempreendedorismo significa agir com pensamento de dono para inovar, criar e decidir, sem deixar de considerar a cultura e os valores da empresa a cada passo. Em outras palavras: vestir a camisa da empresa.
Chegar ao topo não é obra do acaso, é resultado de decisões consistentes, coragem para assumir riscos e disposição para crescer além da zona de conforto.
Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.
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