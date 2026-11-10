Como a Smart Fit consegue abrir uma academia por dia sem perder margem

A Smart Fit encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido recorrente de R$ 247,7 milhões, alta de 40% sobre o mesmo período do ano passado. A receita líquida subiu 29%, para R$ 2,35 bilhões, e o Ebitda ajustado, que mede a geração de caixa operacional, cresceu 30%, para o recorde de R$ 762,8 milhões, segundo o balanço divulgado em 4 de novembro.

A rede chegou ao fim de setembro com 2.259 academias em 17 países, 21% a mais do que um ano antes. Foram 392 unidades adicionadas em 12 meses, o maior número já registrado pela companhia nesse intervalo.

O dado que mais chama atenção, porém, não é o tamanho da rede. É a margem. O Ebitda ajustado representou 32,5% da receita, acima dos 32,1% de um ano antes, em um período de expansão acelerada. A margem líquida recorrente também avançou, de 9,7% para 10,5%, de acordo com a cobertura da Gazeta Mercantil.

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Smart Fit: o lucro cresce mais rápido que a base de alunos

A conta fica mais clara quando se compara o crescimento da receita com o de clientes. A base de alunos das academias chegou a 5,7 milhões de pessoas, alta de 9%. A receita, no entanto, avançou 29%.

A diferença vem de duas fontes. A primeira é o preço: o tíquete médio subiu 15% no período, segundo a empresa. A segunda são os outros negócios do grupo, como o aplicativo de benefícios TotalPass, a plataforma de treinos Queima Diária e os estúdios BeOn, cuja receita somada cresceu 50%.

O TotalPass, que dá acesso a academias de várias redes por meio de planos corporativos, já reúne cerca de 2,5 milhões de clientes no Brasil e no México, crescimento de 66% em um ano. No fim de setembro, a base brasileira do aplicativo superou, pela primeira vez, a de alunos das academias da própria Smart Fit no país.

Por que a margem importa mais que o número de academias

Abrir academias aumenta a receita, mas também os custos. Cada unidade nova exige obra, equipamentos, aluguel e equipe antes de atingir a base de alunos que a torna rentável. Por isso, manter a margem estável enquanto a rede cresce mais de 20% ao ano sugere que as unidades em operação compensam o peso das recém-abertas.

O Ebitda ajustado usado pela Smart Fit exclui os efeitos da norma contábil IFRS 16, o que significa que o aluguel das academias é tratado como despesa operacional. É uma forma comum, entre empresas com muitos imóveis alugados, de mostrar a rentabilidade operacional sem as distorções contábeis da norma.

O raciocínio vale para qualquer empresa em expansão. Crescer em receita é a parte mais visível do resultado. Crescer mantendo, ou ampliando, a fatia que sobra de cada real vendido é o que separa expansão de criação de valor, um tema que aparece também no ranking das empresas mais rentáveis do Brasil, do Melhores e Maiores 2026.

A outra ponta da conta: dívida e juros

O ritmo de expansão tem custo. A Smart Fit investiu R$ 631,6 milhões no trimestre, 23% a mais do que um ano antes, dos quais R$ 509,6 milhões em novas unidades. No acumulado de janeiro a setembro, o investimento chegou a R$ 1,82 bilhão.

Parte desse dinheiro veio de dívida. A dívida líquida ajustada passou de cerca de R$ 3,4 bilhões em setembro de 2025 para R$ 4,99 bilhões no fim do terceiro trimestre de 2026, impulsionada pela expansão e pela compra da rede Evolve, concluída em agosto. O resultado financeiro ficou negativo em R$ 161,9 milhões, ante R$ 110,2 milhões um ano antes.

A empresa alongou o perfil do endividamento: 86% das obrigações financeiras são de longo prazo, e a 15ª emissão de debêntures, de R$ 1,2 bilhão, tem séries de cinco, sete e dez anos. O cenário de juros, porém, ficou mais exigente. Em 4 de novembro, o Copom interrompeu o ciclo de cortes e manteve a Selic em 13,75% ao ano, em decisão unânime.

Para 2026, a companhia manteve a projeção de 330 a 350 aberturas, cerca de 80% delas próprias. Até o fim de outubro, foram 197, incluindo as unidades da Evolve, e há 159 academias em obras.

Expansão, alavancagem e custo de capital fazem parte da grade do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul, voltado a quem decide onde a empresa investe. O programa completo está aqui

Margem, giro e alavancagem

O caso da Smart Fit ilustra as três alavancas que explicam a rentabilidade de qualquer empresa. A margem mostra quanto do faturamento vira resultado. O giro indica quanto de receita os ativos, nesse caso as academias, conseguem gerar. A alavancagem mede quanto do

Abrir uma academia por dia chama atenção. Manter a margem enquanto isso acontece é o que paga a conta.

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