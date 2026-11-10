Só 22% dos gestores estão engajados. Os 5 sinais de que sua empresa precisa de um treinamento

Só 22% dos gestores no mundo estavam engajados no trabalho em 2025, segundo o relatório State of the Global Workplace, do Gallup, divulgado em abril. Um ano antes, eram 27%. Entre todos os funcionários, o engajamento ficou em 20%, o menor nível desde 2020.

A queda entre os chefes pesa sobre todo o time. Pelas pesquisas do próprio Gallup, os gestores respondem por cerca de 70% da variação no engajamento das equipes.

A necessidade de treinamento costuma entrar na pauta quando o problema já virou número, como rotatividade alta, meta perdida ou projeto parado. Os sinais aparecem antes. Cinco deles se repetem em empresas que passaram por programas da Saint Paul In Company.

1. Os melhores técnicos viraram chefes, mas ninguém os ensinou a liderar

Quando o Gallup perguntou a gestores americanos por que tinham sido escolhidos para o cargo, as respostas mais comuns foram o sucesso na função anterior, sem equipe, e o tempo de casa. Para o instituto, ser um bom programador, vendedor ou engenheiro não garante que a pessoa saiba gerir outras.

O sintoma aparece no dia a dia, em conversas que não acontecem. Na TSA Cargo, empresa de logística, o diagnóstico da área de desenvolvimento humano era claro. Segundo Viviane Ferreira, analista da área, o maior desafio interno é convencer o gestor da importância do feedback.

Os líderes de frota, comercial, controladoria e gente e gestão passaram por um programa que incluiu autoconhecimento, feedback e plano de desenvolvimento individual.

2. A equipe já usa IA, mas cada um do seu jeito

Três em cada quatro profissionais já usam IA no trabalho, segundo o Work Trend Index 2024, da Microsoft e do LinkedIn, feito em 31 países. Só 39% desses usuários receberam treinamento da empresa. O resto aprende sozinho.

Na Leroy Merlin, o letramento em IA dos funcionários já estava em curso quando o CEO, Ricardo Dinelli, levou todo o comitê executivo para um dia de formação na EXAME | Saint Paul, em novembro. A ideia era separar o que é hype do que traz valor para a companhia e sair da sala com usos aplicados à operação.

Para a diretoria de pessoas, a ordem importa. Michelle Dapper, diretora de RH e ESG da varejista, esperava que o curso ajudasse a empresa a repensar os processos de trabalho antes de implementar a IA.

3. Os gestores decidem sem olhar os números

O líder de uma área operacional ou comercial nem sempre sabe ler um DRE. Sem isso, a negociação com o cliente e a definição de preço viram aposta.

Na TSA Cargo, o primeiro dia do programa foi dedicado a gestão financeira e gestão de resultados. Para Ederson Nascimento, supervisor comercial da empresa, todo o conteúdo pode ser aplicado de imediato. Segundo ele, entender os números é condição para precificar com qualidade e saber que perfil de cliente a empresa quer atender.

4. Ninguém está pronto para ocupar o lugar de quem sai

Em média, só 49% dos cargos críticos de liderança poderiam ser preenchidos de imediato por alguém de dentro da empresa, segundo o Global Leadership Forecast 2025, da consultoria DDI, feito com mais de 2 mil profissionais de RH.

A Scanntech, empresa que transforma dados dos caixas do varejo em inteligência de mercado, fechou a trilha de desenvolvimento dos seus líderes com um plano de sucessão. Para Emerson W. Dias, professor da Saint Paul que conduziu o módulo, sucessão diz respeito menos a nomes e mais à estratégia da empresa e às pessoas que a sustentam.

5. A meta aperta e o desenvolvimento fica para depois

O último sinal é o mais comum. Quando a cobrança por resultado cresce, conversas de feedback, gestão de conflitos e formação de equipe saem da agenda.

Felipe Amato, head de inteligência de mercado da Scanntech, reconhece o padrão. Segundo ele, a rotina focada em resultado e em meta acaba deixando em segundo plano a gestão de conflitos, o feedback e a liderança. O principal aprendizado do curso, diz, foi entender como a liderança afeta os resultados da equipe.

A preocupação chegou ao topo do RH. Na pesquisa da DDI, metade dos diretores de pessoas aponta o desenvolvimento das competências do time como a prioridade número um do negócio.

Nenhum desses sinais aparece no balanço do trimestre. Quando aparece, o custo já é outro.

LEIA MAIS: Conheça os programas de desenvolvimento da Saint Paul In Company

Perguntas e respostas

Como saber se a empresa precisa de um treinamento?

Alguns sinais são gestores promovidos pelo desempenho técnico sem preparo para liderar, equipes usando IA sem orientação, líderes que decidem sem ler os números, falta de sucessores prontos para cargos-chave e desenvolvimento adiado pela pressão por resultado.

Por que o gestor pesa tanto no engajamento?

Segundo o Gallup, os gestores respondem por cerca de 70% da variação no engajamento das equipes. Em 2025, o engajamento dos próprios gestores caiu de 27% para 22% no mundo.

O que é um programa in company?

É um curso desenhado para uma empresa específica, com conteúdo ajustado aos desafios daquele time. Pode reunir a diretoria inteira, como no caso da Leroy Merlin, ou líderes de várias áreas, como na TSA Cargo.

Quais temas a Saint Paul In Company trabalha?

Os programas se organizam em liderança, IA para negócios e finanças corporativas. Nos casos citados, os temas foram feedback e desenvolvimento de pessoas, aplicação de IA na operação, leitura financeira e plano de sucessão.

Quantas empresas têm sucessores prontos para cargos de liderança?

Segundo a DDI, em média só 49% dos cargos críticos de liderança poderiam ser ocupados de imediato por alguém de dentro da empresa.