Comgás abre programa de trainee, com participação nos lucros e bônus

A empresa Comgás, responsável pela distribuição de gás natual encanado, está com as inscrições abertas para seu programa de Trainee de 2021. Os candidatos interessados em participar podem se inscrever até o dia 04/12 por meio do site do programa. Todos os cursos de graduação são aceitos.

São 10 vagas disponíveis para profissionais graduados até o final de 2018, com no mínimo dois anos de experiência.

Todo o processo seletivo será online, realizado em parceria com a consultoria de recursos humanos Matchbox, e envolve a realização de testes de identificação com a cultura da empresa, avaliação de perfil e dinâmica de grupo. Os candidatos finalistas participarão também de um painel com gerentes e serão entrevistados pelos diretores da companhia.

Ao final do programa, os trainees podem estar em cargos de maior complexidade e serão desenvolvidos para ocupar posições de liderança.

Salário: compatível com cargos sêniores no mercado

Benefícios: vale alimentação e refeição, assistência médica e odontológica, auxílio ótica e farmácia, convênio academia, previdência privada, participação nos lucros e resultados e bônus de férias