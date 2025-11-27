Comandos certos no ChatGPT para quem tem mil ideias — e nenhum projeto finalizado

IA ajuda a transformar ideias em projetos reais (Getty Images)
Redatora
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13h00.
Se você é do tipo que tem várias ideias incríveis, mas acaba não começando — ou começa e não termina — a inteligência artificial pode ser uma grande aliada para transformar essa energia criativa em projetos reais.
As orientações certas no ChatGPT pode ajudar a organizar pensamentos, definir prioridades, criar etapas práticas e até montar cronogramas que tornam ideias abstratas muito mais executáveis.
Em vez de deixar um projeto parado por falta de direção, você pode usar prompts específicos para gerar clareza, foco e ritmo de execução.
Confira os comandos que podem auxiliar nessa jornada:
“Tenho as seguintes ideias: [listar]. Me ajude a organizar essas ideias, agrupar temas em comum, identificar o potencial de cada uma e sugerir quais valem priorizar neste momento.”
Com esse comando, a IA ajuda a transformar um amontoado de pensamentos em um mapa compreensível, apontando prioridades e caminhos possíveis para cada projeto.
Ideal para quem sente que tem “muita coisa na cabeça” e não sabe por onde começar.
“Pegue esta ideia: [descrever]. Estruture um projeto com objetivo, público, etapas, recursos necessários, riscos, resultados esperados e um plano de execução.”
Aqui, a IA atua como uma espécie de gerente de projeto pessoal.
Você entrega uma ideia bruta e recebe uma estrutura completa, com etapas claras e viáveis, o que facilita muito começar.
“Com base neste projeto: [colar projeto], crie um cronograma semanal realista para concluir cada etapa, considerando que posso dedicar apenas [X horas] por semana.”
Esse comando transforma “vou começar qualquer dia” em um plano concreto com prazos factíveis.
Ajuda a manter o ritmo e reduz a sensação de que o projeto é grande demais para seguir adiante.
De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
Para garantir a sua vaga, clique aqui.