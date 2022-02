Com trabalho de qualquer lugar, Salesforce cria refúgio na natureza

Durante a pandemia, muitos profissionais que puderam trabalhar remotamente fugiram das grandes cidades e procuraram por locais mais tranquilos e próximos da natureza. E agora a Salesforce, empresa americana de software, resolveu se inspirar nesse espírito viajante de criar um local de trabalho diferente.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudo e mercado de trabalho!

Com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, a companhia abriu o Trailblazer Ranch, uma área de 75 hectares próxima a reservas naturais na cidade de Scotts Valley, próximo a Santa Cruz, na Califórnia.

A cerca de 1 hora de São Francisco, onde fica a sede da empresa, os funcionários poderão respirar novos ares no resort criado para promover encontros, reuniões, treinamentos e a recepção de novos contratados.

“Desde o início da pandemia, integramos remotamente milhares de funcionários que nunca conheceram sua equipe, ou, que não veem seus colegas pessoalmente há dois anos. Pensando em trazer de volta essa conexão entre as pessoas e alegria de estar junto, surgiu a ideia de criar o Trailblazer Ranch”, explica Brent Hyder, presidente e diretor de pessoas da Salesforce.

Em pesquisa da Nespresso, a maior desvantagem apontada por gestores sobre o trabalho remoto foi a falta de interação entre colegas e equipes. Com o rancho, a empresa de tecnologia encontra uma alternativa ao escritório como ponto de encontro para promover o aspecto social do trabalho.

Segundo o executivo, a inauguração do espaço é um reforço da cultura denominada “sucesso de qualquer lugar”.

Além da proximidade da natureza e oportunidade de realizar encontros ao ar livre, o local terá diversas atividades de bem-estar, como caminhadas pela natureza, ioga, passeios pelo jardim, aulas de culinária em grupo, diário de arte e meditação.

O local representa uma quebra na rotina de trabalho e também dá uma alternativa segura para promover encontros de equipes.

Uma grande tendência conforme o trabalho híbrido e remoto avança nas organizações pelo mundo é a busca por locais alternativos de trabalho. Não é só trabalhar de frente para a praia ou virar um nômade digital, mas que o ambiente de trabalho se torne personalizado.

Em pesquisa da JLL de 2021 com 2 mil profissionais de diversos países, apenas 10% dos entrevistados disseram que gostariam de voltar ao escritório em tempo integral e outros 24% trabalhariam remotamente para sempre.

A maioria (66%) gostaria de equilibrar um combo entre casa, escritório e local terceirizado. Esse pode ser um espaço de trabalho compartilhado, um café ou, na alternativa criada pela Salesforce, um resort da empresa.

O local consegue acomodar 1,44 mil pessoas e tem quartos para 140 hóspedes. Embora ainda não exista uma proposta para criar um espaço no Brasil, o projeto deve acontecer em outros locais do mundo.

Entrada do campus Trailblazer Ranch, da Salesforce Entrada do campus Trailblazer Ranch, da Salesforce

Após o acesso ser aberto aos funcionários em março, a empresa planeja que sua comunidade e organizações sem fins lucrativos possam ter acesso ao local.

“Não basta criar melhores experiências para os funcionários, queremos estender o espaço à comunidade. Os próximos passos são abrir o Trailblazer Ranch para organizações sem fins lucrativos locais e para a comunidade, conectando pessoas em todo o mundo”, conta Hyder.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas de nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudo e mercado de trabalho.