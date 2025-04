Com salários de até R$ 20 mil, veja 5 profissões para atuar com inteligência artificial

O que poderia ser motivo de preocupação, tornou-se uma oportunidade: a inteligência artificial está criando muitas vagas de emprego. Segundo levantamento do Fórum Econômico Mundial, mais de 75% das empresas devem incorporar a Inteligência Artificial em seus negócios nos próximos cinco anos. E com isso novas posições devem surgir – o relatório estima que esse crescimento deve ser em cerca de 30%. No entanto, para se destacar em um mercado que só cresce, é preciso sair na frente.

De olho nisso, selecionamos cinco profissões que estão ganhando destaque com o avanço da inteligência artificial. Confira os salários, segundo sites de busca de empregos.

Não fique para trás. Por R$ 37, você vai aprender do zero como aplicar ferramentas de IA na sua carreira. Para garantir vaga, clique aqui.

Estagiário de Inteligência Artificial

Dentre as funções para essa posição, um estagiário em IA pode ficar responsável por auxiliar na coleta e análise de dados, participar na implementação de chatbots e apoiar na automação de tarefas. O candidato ideal é aquele com interesse pela área de tecnologia e com um forte desejo de aprender sobre inteligência artificial e automação.

Segundo o site Indeed, os salários variam de R$2 mil a R$4 mil.

Faça parte da próxima geração de especialistas em IA. Em treinamento exclusivo da Saint Paul, participantes vão aprender do zero como usar ferramentas de IA. Inscreva-se por apenas R$ 37 clicando aqui.

Analista de Cibersegurança

Apesar da inteligência artificial ter aplicações positivas, ela também pode ser utilizada para criar conteúdo enganoso e aplicar golpes. Nesse contexto, os analistas de cibersegurança ganham ainda mais importância. Afinal, são esses os profissionais que ficam encarregados de proteger o sistema das empresas e detectar possíveis ameaças.

Para essa posição, os salários variam de R$5 mil a R$9 mil, segundo o Indeed.

Especialista em Inteligência Artificial

Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Especialista em Inteligência Artificial aparece entre as profissões mais promissoras do mercado. Esse profissional precisa dominar técnicas de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e ter visão computacional. Também é exigido conhecimentos em matemática, algoritmos, dados e estatística.

Segundo o site Indeed, o salário pode variar entre R$3 mil e R$18 mil.

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

Desenvolvedor de Chatbot

Chatbot é um programa de computador cujo objetivo é simular um ser humano na conversação com as pessoas. É uma funcionalidade que se utiliza bastante da Inteligência Artificial e traz bastante benefícios para as empresas – otimização de tempo, redução de despesas, automatização de processos e agilidade no atendimento, por exemplo.

Portanto, um Desenvolvedor de Chatbot tem como funções principais customizar a ferramenta e incluir algoritmos necessários para o seu correto funcionamento. Sua função é garantir que a conversa do chatbot com o usuário se aproxime de um diálogo real.

Os salários variam de R$4 mil a R$12 mil, segundo o site Indeed.

Desenvolvedor de Chatbot é responsável por garantir que a conversa entre máquinas e usuários se aproxime de um diálogo real (Umnat Seebuaphan/Getty Images)

Especialista em Machine Learning

Machine learning é uma área que vem ganhando destaque com a popularização e sucesso da IA. Profissionais desse setor são responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas capazes de aprender e evoluir de forma autônoma. A função de um Especialista em Machine Learning é quase como ensinar computadores a pensar como humanos.

Em geral, essas vagas costumam exigir do colaborador conhecimento em desenvolvimento de soluções de IA e implementação de modelos de IA em sistemas de produção.

Os salários variam entre R$14 mil e R$20 mil, segundo o site Indeed.

Como ser o profissional mais valorizado do mercado?

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor.

Durante o treinamento, os alunos irão:

Conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado.

Descobrir os bastidores de casos de sucesso.

Traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA