Com matrículas abertas, este curso quer ajudar a formar os primeiros experts em metaverso do país

Impulsionado pelo rebranding do Facebook, faz pelo menos um ano que o termo “metaverso” vem ganhando destaque na agenda de executivos e empresas dos mais variados setores. E, se você acompanha o noticiário, também deve ter percebido a presença cada vez maior da tecnologia (que já tem sua economia avaliada em cerca de USD 13 trilhões) em discussões relacionadas ao futuro do trabalho.

Para se ter ideia, em um relatório recente, a consultoria de tecnologia Gartner afirmou que mais de um quarto das organizações mundiais terão produtos ou serviços no ambiente digital até 2026. Já para o bilionário Bill Gates, os impactos da tecnologia no mercado de trabalho poderão ser percebidos ainda mais cedo. “Dentro dos próximos dois ou três anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais deixarão de acontecer em imagens de câmeras em um grid 2D para o metaverso, um espaço 3D com avatares digitais", escreveu o cofundador da Microsoft no final do ano passado.

Mas as evidências sobre o potencial do metaverso para transformar as formas de trabalhar, comprar e se relacionar que conhecemos hoje não param por aí. Centenas de iniciativas implementadas ao redor do mundo nos últimos meses também ajudam a entender a importância de se posicionar de forma competitiva dentro dele o quanto antes. Veja algumas delas abaixo:

Barbados anunciou a abertura de uma embaixada no metaverso;

A Nike comprou uma startup de NFTs para lançar calçados digitais no metaverso;

Equipe de pesquisadores brasileiros realizou, pela primeira vez, a simulação de uma cirurgia no metaverso;

A primeira supermodelo digital do mundo estampou as páginas de renomadas revistas de moda, como Elle e Vougue;

Justin Bieber, Emicida e outros artistas de diferentes partes do mundo anunciaram shows no metaverso;

No Brasil, um avatar assumiu pela primeira vez o cargo de diretora de marketing de uma grande empresa ;

O governo brasileiro fez sua primeira reunião no metaverso.

Nesse contexto, não é difícil imaginar que, muito em breve, todas as profissões serão impactadas de alguma forma pelo metaverso – e que aqueles que se atualizarem e chegarem antes conseguirão ocupar os melhores espaços.

Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu o curso Expert em Metaverso. Um treinamento que tem como objetivo guiar os alunos por este novo universo e prepará-los para dominar as técnicas e ferramentas dessa nova tecnologia para que, assim, consigam ganhar mais em suas profissões independentemente da área de atuação. Para isso, o conteúdo do curso será divido em três módulos diferentes. São eles:

Módulo I: Web 3.0 e Metaverso

A evolução da internet: como chegamos até aqui?

Blockchain e suas Aplicações: o alicerce fundamental para a existência do Metaverso

NFTs: como a tokenização vai transformar as transações na rede?

O que é o metaverso: conheça os conceitos do metaverso

Módulo II: Tecnologias disruptivas

Experiência imersiva: aplicações das realidades virtual, aumentada e mista

Avatares em ambientes imersivos: os conceitos por trás da vida no mundo figital

Passeios e tours virtuais: o futuro da educação, comércio e turismo

Inteligência artificial e automação: aplicações e o que devemos esperar?

Módulo III: Cenários futuros

O que muda? O que permanece igual? Como se adequar?

Quais as habilidades do profissional do futuro? Profissões em ascensão

Como usar o Metaverso a favor da sua carreira

Os impactos do Metaverso nos negócios, nas comunicações e no entretenimento

As matrículas serão abertas na manhã desta terça-feira, 23 de agosto, com condições especiais e bônus exclusivos (que incluem óculos de realidade virtual e um evento presencial em São Paulo) para os primeiros inscritos. Garanta aqui a sua vaga!