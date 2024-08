CNU: Veja 8 desafios sociais que podem ser tema da redação do concurso neste domingo

Neste domingo, 18, o Concurso Nacional Unificado será realizado em todo o Brasil em 228 cidades. Foram mais de 2,1 milhões de inscritos que irão concorrer a 6.640 vagas no setor público.

O concurso foi dividido em blocos (de 1 a 8) e a prova será realizada em turnos (matutino e vespertino).

No período matutino, além das questões objetivas, haverá uma questão dissertativa para os candidatos do bloco (1 ao 7) e uma redação para os candidatos do bloco 8.

Possibilidade de temas

Considerando o estilo da banca examinadora (Cesgranrio) e o próprio perfil da prova do CNU, para essa redação dos candidatos do bloco 8, Rodolfo Gracioli, professor de redação do Estratégia Concursos, afirma que há uma grande possibilidade da banca examinadora selecionar uma temática de caráter social.

“Provavelmente será um tema que possibilite uma análise crítica sobre causas e consequências de um problema, bem como as estratégias de solução e a tão importante intervenção”, afirma o professor.

Além disso, Gracioli afirma que é provável que o tema permeie uma análise sobre a questão das políticas públicas e do próprio papel do Estado na abordagem em questão.

“Importante considerar conceitos, expressões e terminologias como cidadania, democracia, isonomia, diversidade, inclusão, justiça social, direitos humanos, dignidade da pessoa humana ou equidade é importante para alavancar a análise crítico-reflexiva com a devida fundamentação.”

Considerando essas possibilidades, o professor de redação traz como sugestão estudar os seguintes temas para a redação do bloco 8:

Importância das políticas públicas para resolução dos problemas sociais no Brasil

Como ampliar a diversidade e inclusão na esfera pública brasileira?

Arquitetura hostil e aporofobia: como garantir a cidadania da população em situação de rua?

Medidas para enfrentamento do racismo no contexto brasileiro

Como enfrentar o etarismo e garantir um envelhecimento saudável?

“DNA” do brasileiro e a cultura marcada pela diversidade

LGBTQIAPN+fobia em pauta: como garantir a diversidade

A importância da valorização da cultura indígena no Brasil

“É certo que o tema tende a dialogar diretamente com a realidade brasileira por conta do próprio perfil de prova. Por isso, compreender o protagonismo do Brasil na agenda ambiental; problematizar o cenário de violência generalizada e violação de direitos humanos ou discutir os desafios dos grandes centros urbanos acaba sendo estratégia interessante para uma proposta de redação”, afirma Gracioli.

Há ainda elementos relevantes para fundamentação, independente do tema. Segundo Gracioli, utilizar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (além do 18º ODS que o Brasil se voluntariou – Igualdade Étnico-Racial) é de peso estratégico para a abordagem de variados temas.

As 17 ODS:

Erradicação da pobreza

Fome zero e agricultura sustentável

Saúde e bem-estar

Educação de qualidade

Igualdade de gênero

Água potável e saneamento

Energia limpa e acessível

Trabalho decente e crescimento econômico

Indústria, inovação e infraestrutura

Redução das desigualdades

Cidades e comunidades sustentáveis

Consumo e produção responsáveis

Ação contra a mudança global do clima

Vida na água

Vida terrestre

Paz, justiça e instituições eficazes

Parcerias e meios de implementação

Importante ainda levar alguns dados sobre os principais temas, afirma o professor de redação do Estratégia Concursos:

55,5% da população brasileira se autodeclara negra (pretos e pardos)

Cerca de 32 milhões de brasileiros de 60 anos ou mais (pessoas idosas)

Cerca de 1,7 milhão de indígenas no Brasil

Cerca de 1,3 milhão de quilombolas

(Dados extraídos do Censo Demográfico de 2022 – IBGE)

Brasil teve um homicídio a cada 11 minutos em 2022, segundo Atlas da Violência

Brasil deve terminar o ano de 2024 como a 8ª maior economia (Fundo Monetário Internacional)

“Portanto, há uma inclinação da prova para problematização de um tema do cotidiano, de ampla visibilidade e repercussão. Ainda assim, no histórico da banca encontramos áreas como o mundo do trabalho, saúde mental e educação.", diz. "O que não pode faltar na produção textual é uma análise aprofundada e descritiva, sem prolixidade, de preferência levando para a redação uma abordagem jurídica, diferente do “juridiquês” (linguagem técnica), com clareza, objetividade, coerência e coesão”, afirma Gracioli.

Como consultar local de prova do CNU?

Para acessar as informações sobre o local de prova, é preciso fazer login com os dados no site do Concurso Nacional Unificado GOV.BR