CNU 2025: inscrições começam nesta quarta; veja como participar e o que mudou

Começam nesta quarta-feira, 2, até o dia 20 de julho, as inscrições para o CNU 2025, que poderão ser feitas diretamente no site da FGV.

As inscrições terão um valor único de R$ 70, com isenção para pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea, e beneficiários do FIES e ProUni.

O concurso visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos da Administração Pública Federal, divididas em nove blocos temáticos. Destas, 3.144 são para cargos de nível superior (com 1.172 vagas para preenchimento imediato) e 508 para cargos de nível intermediário.

Como será a prova?

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, com a divulgação dos resultados em 12 de novembro.

A prova discursiva ocorrerá em 7 de dezembro e a primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro de 2026.

Veja o que mudou no CNU 2025

Como se inscrever?

