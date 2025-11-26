Cinco verdades difíceis que pessoas emocionalmente inteligentes aprendem cedo — e colocam em prática

No mundo corporativo, a inteligência emocional deixou de ser um diferencial e se tornou um requisito para profissionais que desejam entregar alta performance e ocupar posições de liderança.

Entender o que fazer com as emoções, em vez de ser controlado por elas, é um traço comum entre quem toma decisões melhores, constrói relações mais saudáveis e avança com consistência na carreira.

É o que defende a psicoterapeuta Amy Morin, professora da Northeastern University e autora de best-sellers sobre força mental. Ela lista cinco verdades difíceis que as pessoas emocionalmente inteligentes aprendem ,e colocam em prática, desde cedo. As informações foram retiradas do artigo publicado em CNBC Make It.

1. Emoções não são vilãs, mas reações mal geridas podem ser

Sentir raiva, tristeza ou ansiedade não significa estar fraco, essas emoções têm funções importantes e podem ser úteis.

O problema surge quando elas controlam o comportamento, paralisam decisões ou comprometem relações. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que, mesmo em meio ao caos, é possível regular as emoções e reagir de forma construtiva.

Identifique quais ações ajudam a “resetar” seu estado emocional, como caminhar, conversar com alguém de confiança ou escrever sobre o que sente. Isso ajuda a recuperar o controle e a clareza.

2. Regular não é reprimir, é ajustar

Existe uma linha tênue entre ignorar sentimentos e regular emoções de forma saudável. A autora compara essa habilidade a ajustar um termostato: não se trata de desligar os sentimentos, mas sim de moderar a intensidade para que eles sejam úteis, e não destrutivos.

Se uma conversa difícil estiver prestes a sair do controle, faça uma pausa. Ajustar o tom da interação pode evitar danos a relações profissionais importantes.

3. Ninguém ‘faz’ você sentir nada, a responsabilidade é sua

Frases como “ele me irritou” revelam uma armadilha emocional comum, que é terceirizar o controle dos sentimentos. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que emoções são resultado da forma como interpretamos os fatos — e não dos fatos em si.

Substitua “você me deixou nervoso” por “fiquei irritado com o que aconteceu”. Isso demonstra maturidade emocional e ajuda a direcionar a conversa para soluções.

4. Desabafar pode ser armadilha, foco deve estar na solução

A cultura do desabafo irrestrito pode parecer libertadora, mas tem efeitos colaterais. Estudos mostram que “colocar tudo para fora” pode intensificar emoções negativas. Ficar preso à reclamação constante alimenta a frustração e bloqueia o avanço.

Em vez de reclamar sobre um colega ou situação, use a energia para pensar em estratégias. Pergunte-se: “O que posso fazer com isso a partir de agora?”

5. Enfrentar o desconforto emocional fortalece sua carreira

Ansiedade, frustração e insegurança fazem parte da jornada de qualquer profissional. Fugir dessas emoções adia o desenvolvimento. Encará-las com coragem e consciência constrói resiliência.

Se algo te causa desconforto, encare aos poucos. Fale em público, lide com feedbacks difíceis, peça ajuda quando necessário. Cada passo fora da zona de conforto fortalece sua inteligência emocional.

