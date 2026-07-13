Cinco sinais de inteligência emocional que podem acelerar sua carreira

Desenvolver a inteligência emocional (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Redatora
Publicado em 13 de julho de 2026 às 16h19.
Admitir um erro diante de outras pessoas costuma parecer arriscado, sobretudo no início da carreira ou na primeira experiência de liderança.
Uma meta-análise publicada na Human Resource Management Review, com 150 amostras independentes e 50.894 participantes, encontrou associações significativas entre a inteligência emocional e os resultados como adaptabilidade de carreira, confiança para tomar decisões profissionais, salário e satisfação com a trajetória.
Veja abaixo os cinco sinais de inteligência emocional que aceleram sua carreira. As informações foram retiradas de Inc.
O profissional emocionalmente inteligente não tenta proteger a própria imagem a qualquer custo. Ele reconhece a falha e reduz a barreira para que outras pessoas também falem sobre problemas, limitações e pontos que precisam ser corrigidos.
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Essa dinâmica se aproxima do conceito de segurança psicológica estudado por Amy Edmondson, da Harvard Business School. Segundo a pesquisadora, ambientes com menor risco interpessoal favorecem comportamentos indispensáveis ao aprendizado, como fazer perguntas, pedir ajuda, buscar avaliações e discutir erros.
O silêncio pode preservar uma aparência de competência no curto prazo, mas limita a capacidade de aprender coletivamente.
Outro sinal de inteligência emocional aparece na maneira de receber uma avaliação negativa. Em vez de responder imediatamente para justificar uma decisão, o profissional consegue separar o impacto emocional da informação que pode ser aproveitada.
Uma meta-análise publicada no Journal of Applied Psychology propõe uma sequência entre perceber emoções, compreendê-las e regulá-las conscientemente, processo relacionado ao desempenho no trabalho.
Na prática, essa regulação muda a pergunta de “como posso me defender?” para “o que há de útil e acionável nesta avaliação?”. Isso não significa aceitar qualquer crítica como verdadeira, e sim analisá-la antes de descartá-la.
A forma de solicitar uma avaliação também faz diferença. Em quatro experimentos conduzidos por pesquisadores ligados à Harvard Business School, participantes receberam orientações mais críticas e acionáveis quando pediram conselhos, em vez de simplesmente solicitar feedback.
Em um dos testes, realizado com 200 pessoas que avaliaram uma carta de candidatura a uma vaga, o pedido de conselho produziu 34% mais pontos de melhoria e 56% mais sugestões sobre como melhorar. A explicação está no foco temporal: “feedback” costuma levar o avaliador a julgar o desempenho passado; “conselho” direciona a atenção para o que pode ser feito no futuro.
O ponto não está em distribuir comentários genéricos, mas em perceber a contribuição de outra pessoa e reconhecê-la de maneira específica e sincera.
Em quatro experimentos publicados na Psychological Science, pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade do Texas identificaram que as pessoas tendem a subestimar o efeito positivo de uma demonstração de gratidão. Quem agradecia esperava mais constrangimento e menos impacto do que os destinatários efetivamente relataram.
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No trabalho, essa percepção ajuda a tornar visíveis comportamentos que sustentam projetos e equipes, mesmo quando não aparecem nos indicadores mais óbvios de desempenho.
Não gostar de conversa superficial, o quinto sinal não deve ser lido como rejeição a toda interação informal.
O aspecto relevante está na disposição para sair do roteiro automático, demonstrar curiosidade e ouvir com atenção.
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