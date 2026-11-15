Por que o mercado paga salários maiores para quem domina finanças

Uma campanha de marketing pode alcançar milhares de consumidores e, ainda assim, gerar prejuízo. Da mesma forma, um departamento pode cumprir suas metas de produtividade enquanto seus custos crescem acima do previsto.

Identificar essas diferenças exige conhecimentos que nem sempre fazem parte da formação de profissionais fora da área financeira.

A capacidade de compreender os números de uma empresa tem implicações para a carreira.

Ao participar de decisões sobre investimentos, contratações e expansão, profissionais de diferentes departamentos precisam justificar propostas considerando seus efeitos financeiros.

Pesquisas sobre remuneração indicam que habilidades quantitativas estão associadas a salários mais elevados.

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O que as pesquisas revelam sobre remuneração?

O relatório OECD Employment Outlook 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), identificou uma associação entre maior proficiência matemática e salários 11% superiores, em média, nos países participantes.

O resultado considera uma elevação equivalente a um desvio-padrão na avaliação de habilidades numéricas, após ajustes para características individuais.

A pesquisa não mediu especificamente conhecimentos de finanças corporativas. Ainda assim, oferece evidências da valorização de competências relacionadas à interpretação de informações quantitativas.

O levantamento aponta que parte dessa vantagem salarial está associada ao acesso a ocupações que exigem habilidades analíticas mais avançadas.

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Por que entender a DRE faz diferença fora das finanças?

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresenta receitas, custos, despesas e o lucro ou prejuízo de uma empresa em determinado período.

Interpretar uma DRE permite compreender como as atividades de diferentes departamentos afetam o resultado financeiro.

No marketing, por exemplo, o aumento das vendas precisa ser analisado considerando os gastos necessários para conquistá-las.

Nas operações, reduzir custos pode melhorar o resultado, desde que a medida não comprometa a qualidade das entregas.

Conhecer a DRE ajuda a relacionar decisões departamentais ao desempenho da organização.

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Como margens e ROI orientam decisões?

A margem de lucro indica qual parcela da receita permanece como resultado após a dedução dos custos e despesas considerados no cálculo.

Já o retorno sobre investimento, conhecido pela sigla ROI, compara o ganho obtido com os recursos aplicados em determinada iniciativa.

Esses indicadores ajudam a avaliar propostas de contratação, aquisição de equipamentos e projetos de expansão.

Na área de recursos humanos, por exemplo, estimar o retorno de um programa de treinamento exige considerar seus custos e os benefícios que podem ser mensurados.

Para desenvolver esse conhecimento, cursos de finanças corporativas e análise de demonstrações contábeis oferecem fundamentos aplicáveis a diferentes profissões.

A familiaridade com indicadores financeiros permite participar de discussões sobre orçamento, rentabilidade e investimentos com maior domínio dos fatores que influenciam os resultados.