Cinco prompts para usar com o ChatGPT e se tornar referência no seu nicho

Enquanto muitos ainda veem o ChatGPT como um atalho para gerar texto rápido, uma nova geração de profissionais está indo além: usando a IA para construir autoridade, crescer audiências e se tornar referência em nichos estratégicos.

A Forbes publicou uma lista com 5 prompts que estão ajudando coaches, consultores, criadores e especialistas de diversas áreas a se posicionarem com mais precisão. São comandos simples, mas poderosos, capazes de transformar o ChatGPT em uma verdadeira máquina de marketing pessoal.

Mais do que escrever, esses prompts ajudam a nomear dores ocultas, definir propostas de valor, mapear alianças estratégicas, criar rotinas sustentáveis de conteúdo e até formar comunidades reais.

A seguir, mostramos cada um deles — com exemplos de como você pode aplicar na prática. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Dê nome ao que seu público sente, mas não diz

Todo público fala sobre dores aparentes. Mas o que realmente cria conexão são os medos escondidos — aqueles que ninguém posta, mas que todo mundo sente.

Um dos prompts sugeridos pela Forbes ajuda justamente a encontrar essa camada mais profunda:

Prompt:

"Com base no que você sabe sobre mim, analise meu público-alvo de [descreva aqui]. Liste 5 problemas que eles falam abertamente. Depois, para cada um, identifique o medo oculto por trás. Me mostre frases específicas que posso usar para nomear essas dores em meus conteúdos."

Nomear o que o outro sente antes mesmo dele dizer cria confiança imediata — e posiciona você como especialista, não apenas como mais uma voz no ruído.

2. Torne sua proposta de valor absurdamente simples

Muita gente boa se perde tentando explicar o que faz. Termos técnicos, metodologias complexas e jargões afastam o público. Já frases simples, visuais e diretas são lembradas e compartilhadas.

Prompt:



"Me ajude a resumir meu valor em uma frase de até 15 palavras. Primeiro, me pergunte qual transformação eu ofereço e para quem. Depois, crie 10 versões simples, objetivas, sem jargão."

Esse tipo de frase vale ouro. Funciona em bios, apresentações, pitchs e perfis profissionais. É como colocar sua proposta em um outdoor de 5 segundos — e ser lembrado por isso.

3. Construa reputação por associação

Em vez de ver colegas como concorrência, que tal enxergá-los como aliados estratégicos? Um dos caminhos mais rápidos para ganhar autoridade é estar ao lado de quem já tem.

Prompt:



"Com base no que você sabe sobre mim e meu trabalho, identifique 10 pessoas que compartilham o mesmo público. Para cada uma, sugira como posso agregar valor. Crie uma mensagem para iniciar contato de forma colaborativa, não submissa."

4. Descubra o formato de conteúdo que você consegue manter

Criar conteúdo exige consistência, e isso só acontece quando o formato combina com seu estilo. Um erro comum é tentar copiar fórmulas alheias. A IA pode ajudar a encontrar a sua.

Prompt:



"Me ajude a descobrir o melhor formato de conteúdo para mim. Me pergunte sobre meu nível de energia, habilidades naturais e plataformas que gosto. Depois, sugira 3 formatos sustentáveis com rotinas semanais possíveis."

Crie uma comunidade que faz as pessoas ficarem (não só te seguirem)

A construção de autoridade não termina no conteúdo. Começa ali. O passo seguinte é criar um espaço onde as pessoas se conectem entre si. Quem cria comunidade, cria relevância duradoura.

Prompt:



"Me ajude a criar uma comunidade com base no que une meu público além de mim. Sugira 5 formatos simples, com poucos recursos, que eu possa começar com 10 pessoas. Dê os 3 primeiros passos e uma mensagem de convite para os fundadores."

Quando a comunidade passa a ter vida própria, sua autoridade se torna incontestável.

