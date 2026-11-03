CFO pode ganhar até R$ 87 mil por mês; veja o que é preciso para chegar ao cargo

O cargo de diretor financeiro, conhecido pela sigla CFO (Chief Financial Officer), está entre as posições mais bem remuneradas do mercado corporativo. No Brasil, a remuneração pode chegar a R$ 86.950 por mês, segundo o Guia Salarial 2026 da consultoria Robert Half.

O valor corresponde ao 75º percentil da faixa salarial para CFOs de grandes empresas. Já em organizações de pequeno e médio porte, a remuneração pode variar de R$ 33.750 a R$ 47.950 mensais, conforme o mesmo levantamento.

Além da remuneração, a posição exige uma combinação de conhecimentos técnicos, experiência em gestão e capacidade de participar das decisões estratégicas da companhia. Para profissionais que desejam alcançar a alta liderança, entender as exigências do cargo é um passo importante na construção da carreira.

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O que faz um CFO dentro de uma empresa?

O CFO é o principal responsável pela gestão financeira de uma organização. Sua atuação envolve atividades que vão além do acompanhamento de receitas e despesas, incluindo planejamento financeiro, controle de riscos, gestão de caixa e análise de investimentos.

Na prática, esse profissional precisa avaliar a situação financeira da companhia e fornecer informações para orientar decisões da diretoria executiva. Isso inclui analisar a viabilidade de novos projetos, identificar oportunidades de redução de custos e planejar estratégias de crescimento.

Também é comum que o CFO participe de decisões relacionadas a fusões e aquisições, captação de recursos e estrutura de capital. Por isso, o cargo exige diálogo constante com o CEO e outras lideranças.

O que é preciso para chegar ao cargo de CFO?

A trajetória até a diretoria financeira costuma envolver anos de experiência em diferentes funções da área. Segundo a Oracle, o caminho pode levar, em média, de dez a 15 anos.

Embora não exista uma única formação obrigatória, cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia estão entre as bases acadêmicas mais comuns para quem deseja seguir carreira em finanças.

Além da formação inicial, algumas competências são importantes para avançar profissionalmente:

Planejamento e análise financeira: saber interpretar demonstrativos, elaborar orçamentos e projetar resultados permite avaliar a saúde financeira da empresa e antecipar riscos. Gestão de riscos: identificar ameaças relacionadas ao endividamento, à liquidez e às operações ajuda a proteger os recursos da organização. Conhecimento em finanças corporativas: dominar conceitos como valuation, estrutura de capital, custo de capital e análise de investimentos é importante para orientar decisões estratégicas. Liderança e comunicação: o CFO precisa coordenar equipes, apresentar resultados e traduzir informações financeiras para gestores de diferentes áreas. Visão estratégica e de negócios: compreender o mercado, o modelo de negócio e os objetivos da companhia permite conectar as decisões financeiras ao crescimento da organização.

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Por que a especialização pode fazer diferença na carreira?

A experiência profissional é importante para alcançar posições executivas, mas o aprofundamento técnico também ganha relevância nos processos de contratação.

Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, 48% dos gestores de contratação das áreas de finanças e contabilidade afirmam estar dispostos a pagar salários mais altos a candidatos com certificações ou conhecimentos especializados.

O dado indica que a qualificação pode contribuir para diferenciar profissionais em um mercado que exige cada vez mais capacidade de análise e visão estratégica.

Nesse contexto, uma formação executiva em finanças corporativas permite aprofundar conhecimentos sobre planejamento financeiro, gestão de recursos, análise de investimentos e tomada de decisão. Esses temas são relevantes não apenas para quem busca uma posição de CFO, mas também para analistas, coordenadores e gerentes que desejam avançar na carreira.

Como se preparar para assumir posições de liderança financeira?

A preparação para chegar à diretoria financeira envolve combinar experiência prática, conhecimento técnico e capacidade de liderança. Profissionais que começam em áreas como controladoria, tesouraria, auditoria e planejamento financeiro podem construir uma trajetória até cargos de gestão e direção.

O desenvolvimento também depende da capacidade de compreender o negócio como um todo. Mais do que interpretar números, o profissional precisa utilizá-los para identificar oportunidades, avaliar riscos e orientar decisões que impactam os resultados da empresa.

A remuneração de até R$ 86.950 mostra o potencial financeiro da carreira, mas chegar ao cargo exige preparação contínua e experiência em diferentes frentes da gestão. Para quem deseja assumir posições executivas, desenvolver uma visão integrada de finanças e negócios é parte importante desse percurso.

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