Essas são as 7 competências que todo líder precisa desenvolver nos próximos anos

As exigências para ocupar cargos de liderança estão mudando. Além de coordenar equipes e acompanhar resultados, gestores precisam lidar com transformações tecnológicas, novos modelos de trabalho e decisões cada vez mais complexas.

Um levantamento do Fórum Econômico Mundial (WEF), publicado no relatório Future of Jobs 2025, identificou as principais habilidades que devem ganhar relevância no mercado de trabalho até 2030. Entre elas estão liderança e influência social, pensamento analítico, criatividade, inteligência artificial e capacidade de adaptação.

O estudo também estima que 39% das competências profissionais exigidas atualmente devem mudar até 2030. Para quem ocupa ou pretende alcançar posições de gestão, desenvolver novas habilidades será parte importante da evolução profissional.

Nesse cenário, a formação executiva também passa a incluir conhecimentos tecnológicos e estratégicos. A Black Friday EXAME Saint Paul reúne MBAs online em diferentes áreas, incluindo Inteligência Artificial para Negócios, Finanças Corporativas e Liderança e Gestão e outros.

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1. Pensamento analítico e tomada de decisão

Liderar exige interpretar informações, identificar problemas e avaliar diferentes cenários antes de tomar decisões. Com o aumento do volume de dados disponíveis nas empresas, a capacidade de transformar informações em ações estratégicas ganha ainda mais importância.

Segundo o WEF, o pensamento analítico é considerado uma competência essencial por 69% das empresas consultadas. Para gestores, isso significa desenvolver a capacidade de questionar indicadores, identificar tendências e avaliar riscos sem depender exclusivamente de relatórios ou recomendações de terceiros.

2. Adaptabilidade e resiliência

Mudanças econômicas, transformações tecnológicas e alterações nas expectativas dos profissionais exigem gestores preparados para rever estratégias.

A adaptabilidade permite ajustar planos diante de novas circunstâncias, enquanto a resiliência ajuda a lidar com obstáculos sem comprometer a capacidade de conduzir equipes. As duas habilidades estão entre as mais valorizadas pelas empresas no levantamento do Fórum Econômico Mundial.

3. Inteligência emocional e escuta ativa

Conhecer indicadores e processos não é suficiente para administrar pessoas. Um líder também precisa compreender diferentes perfis profissionais, reconhecer conflitos e estabelecer relações de confiança.

A inteligência emocional envolve reconhecer e administrar as próprias emoções, além de compreender as reações dos outros. Já a escuta ativa contribui para identificar dificuldades, melhorar a comunicação e criar um ambiente em que os profissionais consigam participar das decisões.

4. Domínio de inteligência artificial e tecnologia

A familiaridade com ferramentas digitais deixou de ser uma habilidade restrita às equipes de tecnologia. Gestores de diferentes áreas precisam compreender como soluções de inteligência artificial podem apoiar processos, automatizar tarefas e melhorar a análise de informações.

Isso não significa necessariamente saber programar. O diferencial está em identificar aplicações práticas, avaliar limitações, compreender riscos e orientar o uso responsável dessas ferramentas.

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5. Pensamento estratégico e visão sistêmica

Um gestor precisa compreender como diferentes áreas e decisões se relacionam dentro de uma organização. Uma mudança na operação, por exemplo, pode afetar custos, experiência do cliente e resultados financeiros.

A visão sistêmica permite analisar essas conexões e antecipar consequências. Já o pensamento estratégico ajuda a estabelecer prioridades e direcionar recursos para objetivos de médio e longo prazo.

6. Criatividade e capacidade de inovação

Encontrar soluções para problemas que não possuem respostas prontas é outra competência importante para os próximos anos.

A criatividade permite explorar alternativas, questionar processos estabelecidos e identificar oportunidades. De acordo com o WEF, 57% das empresas consideram o pensamento criativo uma competência essencial para suas equipes.

Para quem lidera, essa habilidade também envolve criar condições para que os profissionais apresentem ideias e experimentem novas abordagens.

7. Gestão de talentos e desenvolvimento de equipes

Atrair, desenvolver e reter profissionais qualificados está entre os desafios da liderança. Isso exige identificar competências individuais, distribuir responsabilidades e criar oportunidades de crescimento.

A capacidade de orientar, oferecer feedback e preparar profissionais para assumir novas funções também ganha relevância diante das mudanças nas exigências do mercado de trabalho.

Como se preparar para as novas exigências da liderança?

As competências apontadas pelo Fórum Econômico Mundial mostram que o futuro da gestão depende da combinação entre conhecimentos técnicos, capacidade analítica e habilidades interpessoais.

Para desenvolver essas capacidades, profissionais podem buscar experiências práticas, programas de atualização e formações executivas alinhadas às transformações do mercado.

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A atualização profissional, portanto, não se limita ao aprendizado de novas ferramentas. Também envolve desenvolver a capacidade de tomar decisões, conduzir pessoas e adaptar estratégias diante de um ambiente de negócios em constante transformação.