Cinco lições de liderança de Jimmy Carter

A morte do ex-presidente Jimmy Carter no domingo reacendeu discussões sobre o legado do ex-presidente.

O mandato de Carter, de 1977 a 1981, foi marcado por uma crise energética em 1979, a situação dos reféns iranianos no mesmo ano e uma inflação de dois dígitos em 1980. Mesmo com tudo isso, ele foi amplamente elogiado por seu trabalho pós-presidência, incluindo trabalho humanitário e mediação de conflitos.

Ele facilitou os Acordos de Camp David — o primeiro tratado de paz entre Israel e Egito — e estabeleceu relações diplomáticas plenas entre os EUA e a China.

Em 1982, o ex-presidente fundou o Carter Center para se concentrar em tais questões. Jimmy Carter recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002 por seus esforços para garantir soluções pacíficas para conflitos internacionais.

Aqui estão cinco lições de liderança que Carter viveu durante sua vida, segundo compilação do Business Insider:

1. Entenda o outro lado

Durante seu tempo intermediando os Acordos de Camp David em 1978, Carter mediou conversas entre lados que mal se falavam ​​— o primeiro-ministro israelense Menachem Begin e o presidente egípcio Anwar Sadat.

Carter permaneceu paciente durante as exaustivas negociações de 13 dias, permitindo que ambos os líderes se sentissem ouvidos e respeitados. O democrata ajudou a mudar a prioridade das negociações de ganhos políticos de curto prazo para a meta de longo prazo de paz na região.

2. Não tenha medo de estar à frente do seu tempo

Carter foi um dos primeiros defensores do combate a uma série de doenças negligenciadas, incluindo oncocercose e verme-da-guiné.

Ele também foi um dos primeiros políticos a lutar pela eficiência energética na indústria de transporte, apesar da resistência das montadoras americanas.

3. Preste atenção e depois tome uma atitude

O 39º presidente era um cristão devoto e lecionou em uma escola dominical em sua cidade natal na Geórgia. Ali ele começou abrir sua visão de mundo.

O trabalho humanitário de Carter surgiu de sua ânsia de perceber as necessidades dos outros ao seu redor. Um antigo escritor de cartas em nome de prisioneiros políticos em casa e ao redor do mundo, Carter também era visto como um vizinho confiável e trabalhou em vários projetos de reflorestamento e conservação, começando com o cultivo de árvores nas terras de sua família na Geórgia.

4. Construa bases de apoio fortes

Entre as muitas críticas durante sua presidência, como sua forma de lidar com a crise dos reféns iranianos e a recessão que ocorreu no final de seu mandato, os críticos dizem que sua maior fraqueza foi um erro de gestão de pessoas.

Sua incapacidade de obter apoio de longo prazo de várias alas dividiu o Partido Democrata. Em 1980, Ronald Reagan venceu a eleição e o voto de muitos democratas durante a eleição presidencial.

5. Tenha cuidado com a verdade

Carter construiu sua campanha presidencial após o escândalo de Watergate que derrubou Richard Nixon. Ele pediu honestidade e integridade no governo.

"Altos padrões morais e éticos são essenciais e não mudam de um trabalho para outro, ou de um nível de autoridade para outro", disse Carter em 1998. "Sempre que um líder viola esses princípios básicos, por arrogância ou ignorância, há uma derrogação do dever."

Carter criticou o presidente eleito Donald Trump por "exacerbação" das tensões raciais e por ser "descuidado com a verdade" em uma entrevista da CBS News em 2018.

Em 2022, ele refletiu sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA em um ensaio de opinião ao New York Times. "Agora temo que o que lutamos tanto para alcançar globalmente — o direito a eleições livres e justas, sem impedimentos de políticos autoritários que buscam nada mais do que aumentar seu próprio poder — tenha se tornado perigosamente frágil em casa."