As homenagens de líderes políticos ao Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA que morreu aos 100 anos

Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, morreu em sua casa neste domingo, 29, aos 100 anos, segundo informações do seu filho James E. Carter III, conhecido como Chip, ao jornal "The Washington Post", que não forneceu uma causa imediata.

Carter tinha 100 anos e era o presidente mais velho vivo da história dos Estados Unidos. O democrata liderou o país entre 1977 e 1981, e deixou uma marca indelével na América Latina com abusos das ditaduras militares no Cone Sul.

Veja as homenagens de líderes políticos ao ex-presidente americano

Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, disse na rede social X que considerada Jimmy como um grande amigo: " O que é extraordinário sobre Jimmy Carter é que milhões de pessoas em toda a América e no mundo que nunca o conheceram também pensavam nele como um amigo querido."

O ex-presidente americano, Bill Clinton, deixou uma declaração no X expressando a gratidão pela amizade com Jimmy. “Hillary e eu agradecemos pela longa e boa vida de Jimmy, que sempre foi guiado pela fé e viveu para servir os outros – até o fim”.

Barack Obama, também ex-presidente dos Estados Unidos, deixou as suas condolências à família de Jimmy na plataforma X: “O Presidente Carter ensinou a todos nós o que significa viver uma vida de graça, dignidade, justiça e serviço. Michelle e eu enviamos nossos pensamentos e orações à família Carter e a todos que amaram e aprenderam com esse homem notável.”

O presidente Lula também prestou sua homenagem ao Jimmy no X e lembrou a importância das políticas do ex-presidente americano para o Brasil. "Jimmy Carter foi senador, governador da Geórgia e presidente dos Estados Unidos. Foi, acima de tudo, um amante da democracia e defensor da paz. No fim dos anos 70, pressionou a ditadura brasileira pela libertação de presos políticos. Depois, como ex-presidente, continuou militando pela promoção dos direitos humanos, pela paz e pela erradicação de doenças na África e na América Latina."