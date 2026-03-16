Aos 11, sustentava a família — hoje é criadora de uma das marcas de perfume mais famosas do mundo

Quem passa pelos corredores dos shopping não imagina que a marca de perfumes de luxo Jo Malone começou com uma garota de 11 anos que precisava fabricar cosméticos para ajudar na renda de casa.

A britânica Joanne Lesley Malone fundou a marca no início dos anos de 1990. No entanto, ainda criança e antes de seu sucesso nos cosméticos, precisou garantir que teria comida na mesa.

Em entrevista ao podcast Executive Decisions da CNBC Make It, Malone refletiu sobre sua infância difícil e como isso a moldou como empresária. “Acho que fui formada nesses momentos e, não importava o que viesse até mim, eu sempre encontrava uma saída.”

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A origem improvável de uma marca global

Malone conta que sua mãe trabalhava na indústria da beleza e seu pai era um artista viciado em apostas. Aos 11 anos de idade, assumiu o papel de provedora da família. Começou a reproduzir em casa os cremes faciais que sua mãe costumava vender. Com as fórmulas que aprendeu, ela preparava os produtos manualmente.

Vendia os cremes que fabricava em Londres, cobrando cerca de £4,50 por unidade. O que começou como uma forma de ajudar nas despesas da família acabou revelando seu talento para negócios e para o universo da perfumaria.

Com o tempo, Malone transformou seu esforço em um empreendimento próprio de cuidados com a pele e fragrâncias. A marca cresceu, conquistou reconhecimento internacional e foi adquirida pela Estée Lauder em 1999, consolidando seu nome como uma das empresárias mais influentes do setor de perfumes.

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Quando crescer exigiu abrir mão

A venda da Jo Malone London marcou um ponto de virada na trajetória da empresária. O movimento refletia uma visão estratégica para crescer globalmente. Para isso, precisaria de uma estrutura que, naquele momento, ela não tinha sozinha.

A parceria com um dos maiores grupos de beleza permitiu ampliar a distribuição, produção e presença internacional. Ainda assim, a empresária descreveu a decisão como “emocionalmente difícil".

Mesmo após a venda, seu nome permaneceria ligado à perfumaria de luxo e abriria caminho para novos projetos criativos nos anos seguintes.

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