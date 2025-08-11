Chefe do ChatGPT revela a única habilidade para ter sucesso na OpenAI

O chefe do ChatGPT na OpenAI, Nick Turley, afirmou que a característica essencial para se destacar na empresa é a capacidade de construir soluções “do zero”.

Segundo ele, no ambiente inovador da OpenAI não há manual nem caminho já trilhado, pois o que desenvolvem não tem precedentes. Profissionais que encaram cada desafio como algo inédito e criam sem copiar modelos existentes se destacam.

Inovar sem referências diretas

Turley destacou que, embora seja possível aprender e buscar inspiração em outras áreas, é fundamental ter a habilidade de começar projetos do nada, criando algo original diante de problemas inéditos.

Essa mentalidade é crítica porque a inteligência artificial generativa evolui num espaço em que as propriedades do produto são emergentes e muitas vezes imprevisíveis. Por isso, a empresa testa essa habilidade em candidatos a emprego.

Agir rápido para aprender com o uso real

Além da originalidade, a OpenAI valoriza a entrega rápida de produtos, mesmo que ainda estejam “crus”, para colher feedback real dos usuários e iterar de forma mais eficaz.

A prioridade é avançar na incerteza e aprender com o uso, em vez de esperar uma barra de qualidade ideal, que pode ser enganosa no contexto da IA.