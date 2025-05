ChatGPT passa em prova de universidade americana e surpreende professores

Um experimento conduzido por Christian Terwiesch, professor da Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, submeteu o ChatGPT a uma avaliação real de MBA. O resultado surpreendeu: o bot obteve notas entre B e B-, desempenho superior ao de diversos alunos humanos da disciplina de administração de operações.

O estudo ganhou destaque no jornal Financial Times e provocou uma onda de inquietação entre acadêmicos, gestores educacionais e o próprio mercado profissional. A conclusão é direta: ferramentas como o ChatGPT estão pressionando as instituições a reavaliarem suas políticas de avaliação, estrutura curricular e métodos pedagógicos.

Um alerta para profissionais

No mundo corporativo, o impacto desse avanço é imediato.

A possibilidade de um chatbot gerar análises e diagnósticos semelhantes aos feitos por consultores formados em MBAs renomados é um sinal de que o domínio da inteligência artificial será requisito-chave para profissionais de todas as áreas.

Para os profissionais que desejam se manter competitivos no mercado, fica clara a importância de aprender a utilizar, integrar e otimizar ferramentas como o ChatGPT. Mais do que um diferencial, essa habilidade representa uma nova camada de inteligência operacional, estratégica e criativa.

E isso não se aplica apenas à tecnologia. Em áreas como finanças, marketing, direito e recursos humanos, o domínio de IA permitirá ampliar a produtividade, tomar decisões com base em dados e explorar novas frentes de inovação. Quem dominar essas soluções terá condições de alcançar novos patamares na carreira.

Domine a inteligência artificial e impulsione sua carreira

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.