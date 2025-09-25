CEO usa frase simples de 5 palavras para evitar estresse no trabalho: 'Resolve problemas'

Para muitos empregados, abrir um e-mail do chefe fora do horário de trabalho é suficiente para desencadear uma crise de ansiedade. Ficar tenso ou reagir a pequenos momentos de estresse pode significar que sua mente e corpo estão processando eventos menores com a mesma energia necessária para responder a um estresse maior. Pelo menos foi isso que disse Jamie Wood, CEO da empresa de biotecnologia Autonomic, à CNBC. Wood — cuja empresa oferece aos usuários "coaching baseado em neurociência" e tecnologia para ajudar as pessoas a analisar seus hábitos diários e trabalhar em direção a objetivos como reduzir o estresse ou melhorar o foco — diz que você pode diminuir o estresse no trabalho e liberar sua energia mental lembrando-se de uma frase simples de cinco palavras.

Frase para momentos de tensão

Em momentos e tensão, a executiva recomenda perguntar em voz alta ou mentalmente: "Isso é realmente uma ameaça à vida?"

Segundo a executiva, "isso torna mais fácil relaxar, além de pensar com mais clareza e resolver problemas".

À CNBC, ela diz que fazer perguntas a si mesmo acalma a mente e o corpo, e ajuda a "economizar" energia mental para outras metas ou obrigações do dia.

“Ao fazer [essa pergunta], o que estamos realmente fazendo é nos desafiar a perguntar: ‘A situação justifica que eu me esgote?’ Provavelmente não, não justifica”, diz Wood.

Burnout e insônia

A executiva fundou a Autonomic após suas próprias experiência com problemas de saúde mental. " Após períodos trabalhando em um banco e um fundo de investimento, e sofrer de um burnout significativo, mudei o curso da carreira".

Ela lembra que sofria de insônia, sentia fadiga e tinha falta de motivação. Redirecionar pensamentos e concentrar sua energia mental ajudou na recuperação da executiva, segundo relatou à CNBC.

Agora, ela tem uma rotina matinal rigorosa, que inclui não olhar para o celular por pelo menos 30 minutos após acordar, tomar um copo de água morna com limão ou hortelã e, em seguida, fazer exercícios leves por cinco minutos para preparar sua cabeça para o dia