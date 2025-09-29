CEO revela o maior sinal de alerta e o que mais impressiona em uma entrevista de emprego; conheça

Jaclyn Johnson, 40 anos, fundadora da Create & Cultivate, sabe que uma entrevista de emprego vai muito além do currículo. Para ela, o momento revela como um profissional pensa, resolve problemas e se adapta a ambientes em constante transformação.

Ao longo de sua trajetória, Johnson vendeu sua empresa por US$ 22 milhões, recomprou o negócio e reconstruiu a marca. Hoje, à frente de uma operação enxuta, com cerca de 15 funcionários espalhados por cidades como Nova York, San Diego e Nashville, ela busca profissionais com perfil flexível, criativo e que saibam agir com autonomia.

A pergunta que revela quem resolve problemas

Durante as entrevistas, Johnson sempre faz uma pergunta estratégica:

“Quando foi que você apagou um incêndio?”

Com essa provocação, ela busca entender como o candidato reage a crises e imprevistos. A forma como a pessoa responde mostra sua capacidade de tomar decisões rápidas e manter a calma sob pressão.

O erro que elimina qualquer candidato

Se, por um lado, Johnson valoriza a capacidade de resolver problemas, por outro, ela tem um claro dealbreaker: falta de preparo sobre a empresa e a vaga.

“Fazer a devida diligência antes de uma entrevista é muito importante”, afirma. Para verificar isso, ela costuma perguntar:

“O que você gosta no marketing que estamos fazendo? O que você acha que poderíamos fazer melhor?”

Candidatos que oferecem um feedback real, mesmo que crítico, se destacam. Já aqueles que não conhecem o negócio ou sequer pesquisaram sobre a empresa, são eliminados.

Autenticidade e vulnerabilidade também contam

Outro fator que impressiona Johnson é a disposição para falar sobre erros. Para ela, profissionais que conseguem refletir sobre falhas e aprendizados demonstram maturidade e senso crítico.

"Meus sinais de alerta são pessoas que conseguem ir a uma entrevista e também falar sobre o bom, o ruim, o feio" Jaclyn Johnson, fundadora da Create & Cultivate

Contratação é estratégia de gestão

A experiência de Jaclyn Johnson reforça um ponto crucial para gestores de todas as áreas: contratar bem é uma habilidade de liderança.

O processo seletivo deixou de ser apenas uma etapa operacional e passou a ser parte da construção da estratégia do negócio.

Em um mercado onde agilidade, adaptabilidade e propósito guiam as decisões, líderes que sabem identificar talentos alinhados à cultura da empresa ganham vantagem competitiva.

Saber fazer as perguntas certas, ouvir além das palavras e observar atitudes são diferenciais para formar times resilientes e inovadores.

