Líder que foge do padrão: ela ignorou o crescimento rápido — e venceu com consistência

Chelsea Hirschhorn era advogada e avessa a riscos, até enxergar valor em um produto inusitado: um aspirador nasal para bebês. Ao adquirir a empresa que o vendia, ela fundou a Frida, hoje uma marca reconhecida nos EUA no setor de cuidados com a maternidade.

Sem rodadas de investimento e com uma estratégia orientada à execução sólida, Hirschhorn criou um negócio rentável e virou exemplo de liderança que vai na contramão do hype. As informações são da CNBC Make It.

Execução consistente e foco no longo prazo: o segredo da Frida

Muitos fundadores celebram a pressa e a disrupção. Hirschhorn escolheu o oposto. Ao lançar a Frida, em 2014, seu plano era simples: desenvolver uma empresa lucrativa sem depender de capital de risco.

“Crescimento rápido nunca foi nosso objetivo”, afirma.

“Adotei uma abordagem prática e em ritmo constante, o oposto do que se espera de um fundador tradicional.”, disse.

Esse cuidado com o passo a passo, segundo a CEO, foi o que permitiu à Frida crescer com sustentabilidade e manter controle estratégico sobre o negócio.

Do Direito à liderança: a virada de chave empreendedora

Antes da Frida, Hirschhorn era advogada na área de falências. A virada veio quando uma vizinha presenteou sua família com um produto sueco pouco conhecido nos EUA: o NoseFrida, um aspirador nasal infantil.

Vendo o potencial de mercado, Chelsea comprou a pequena empresa da vizinha e começou a estudar o setor de cuidados parentais. Apesar do medo inicial de abandonar sua carreira, teve o incentivo do marido, que se tornaria presidente da nova empresa.

“Sou naturalmente organizada e detalhista. No começo, isso parecia um obstáculo... mas percebi que era o meu superpoder como líder.”, explicou.

Contra a maré: por que ela não quis capital de risco

Desde o início, Hirschhorn decidiu não levantar rodadas de venture capital. A opção por crescer com os próprios recursos foi estratégica:

Mais controle sobre decisões e cultura da empresa.

Sustentabilidade no crescimento, sem a pressão de multiplicar valuation.

Autonomia para definir o ritmo de expansão.

Em um ecossistema onde “crescer rápido a qualquer custo” ainda é o mantra, a CEO da Frida mostra que o verdadeiro diferencial pode estar em ir contra a corrente, e fazer isso com convicção.

Liderança com empatia e performance

Hoje, Hirschhorn define seu estilo de liderança como empático, transparente e adaptado à sua fase de vida. Mãe e executiva, ela valoriza o bem-estar da equipe e oferece benefícios como cortes de cabelo e manicure no escritório.

“Pode parecer algo pequeno, mas mostra que priorizamos a saúde mental e o tempo das pessoas.”

Além da empatia, ela mantém a exigência alta quanto a entrega, foco e rigor, uma combinação que espelha os valores ensinados na Masterclass: alta performance com humanidade.

