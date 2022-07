Carreira em ESG: como ingressar na área que está transformando o mercado?

Imagine que você precisa comprar um produto e, depois de muito pesquisar, descobre que ele é vendido por duas marcas diferentes. A primeira tem um preço acessível, mas utiliza diversos aditivos químicos durante o processo de produção e já esteve diretamente envolvida em casos de desastres ambientais. Já a segunda cobra mais pelo produto, mas tem como prioridade minimizar os impactos ambientais e o uso de recursos naturais em seus processos de produção. Qual delas você escolheria?

Se você respondeu “a segunda”, saiba que não está sozinho. De acordo com um estudo do Institute of Business Value (IBV), mais da metade (54%) dos consumidores no mundo está disposta a pagar um valor mais alto por produtos de empresas comprometidas com a redução dos impactos ambientais em suas cadeias produtivas. A pesquisa ouviu mais de 14 mil pessoas em nove países, incluindo o Brasil.

Nesse contexto, não é de estranhar que empresas dos mais variados portes e segmentos estejam acelerando a implementação de uma agenda ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance) em suas operações.

Mas o aumento da competitividade é apenas uma das vantagens que a implementação dos critérios de ESG pode trazer para as companhias. Melhores resultados e maior controle de risco também fazem parte dessa conta. Não à toa, estimativas apontam que os recursos investidos em empresas com práticas sustentáveis ao redor do mundo já ultrapassem os US$ 30 trilhões.

"Está cada vez mais claro que empresas com boas práticas ESG têm melhor performance no mercado financeiro”, afirma Renata Faber, diretora de ESG da EXAME.

Formada em administração de empresas pela FGV, Renata foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor e, desde 2012, decidiu mergulhar no universo do ESG.

Veja, abaixo, alguns dos tópicos que serão abordados durante o encontro:

Quais as oportunidades dentro da área ESG?

Como fazer uma transição de carreira para trabalhar com sustentabilidade?

Como se tornar um profissional qualificado para conquistar as melhores vagas?

Como conciliar propósito e salários altos para crescer na carreira?

