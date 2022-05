ESG cresce na América Latina e já faz parte da agenda de 69% das empresas

Em consonância com o mercado global, o número de empresas alinhadas às boas práticas de ESG na América Latina disparou em 2022. É o que revela o estudo Sustentabilidade na Agenda das Lideranças, realizado pela empresa de tecnologia SAP com mais de 400 executivos nos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia e México. De acordo com o documento, o número de companhias latino-americanas que iniciaram ou aceleraram estratégias de sustentabilidade nos últimos meses chegou a 69%, ante 46% em 2021.

“Algumas decidiram passar por esse processo movidas por uma profunda convicção sobre a contribuição que poderiam dar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Outras foram motivadas pelas demandas de clientes, funcionários e cadeias de suprimentos e pelo consequente impacto que isso teria em suas reputações. De qualquer forma, a verdade é que as empresas da região iniciaram um caminho cuja trajetória e projeção é importante conhecer”, diz o relatório.

As ações relacionadas à Igualdade, Diversidade e Inclusão (D&I) foram apontadas como o principal foco das estratégias de ESG em 63% das empresas consultadas; seguidas por cadeia de valores socialmente responsáveis, redução da pegada de carbono, preparação da força de trabalho e economia circular.

Veja no gráfico abaixo.

De acordo com o documento, os números podem indicar que a pauta de diversidade está servindo como uma espécie “porta de entrada” para que os executivos comecem a abordar outros pilares da agenda ESG dentro das organizações. “O peso das ações sustentáveis pode ser complexo, e muitas empresas iniciam suas estratégias trazendo todos os atores para a mesa de conversa, primeiro abordando questões de D&I e depois podendo levantar questões como mudanças climáticas ou economia circular”.

Outro dado que chama atenção tem a ver com a motivação das empresas ao implementarem pautas ESG em suas agendas: para a maioria delas (63%), ter uma estratégia de sustentabilidade faz parte do propósito da empresa ou a aspectos relacionados à reputação da companhia.

Seja como for, o fato é que os números são animadores – e ajudam a escancarar a crescente relevância do ESG no mundo corporativo.

