Cargill abre 192 vagas de estágio com trabalho presencial e home office

Com o intuito de recrutar novos talentos e desenvolver jovens estudantes de diversas áreas diferentes, a multinacional americana Cargill anuncia a abertura do seu Programa de Estágio 2022. Ao todo, a companhia está com 192 vagas abertas para estudantes de graduação do país.

Ao todo, as vagas são oferecidas em 11 estados do país, além do Distrito Federal. Entretanto, algumas vagas são para áreas de suporte (Administrativo, RH e etc), enquanto outras são para áreas operacionais. Dito isso, algumas vagas são para o regime de trabalho 100% presencial e outras têm formato híbrido ou 100% home office.

Segundo a empresa, o modelo de contrato pode variar conforme o perfil e a localidade da vaga. A Cargill também informou que a faixa salarial também é variável conforme a região. "Divulgamos que o programa oferece bolsa-auxílio compatível com a localidade e com o ano de formação", informa a companhia em nota.

Os interessados têm até o próximo dia 2 de maio para se inscrevem, e podem participar estudantes do ensino superior – educação à distância, tecnólogo e presencial –, com formação entre dezembro de 2022 a junho de 2024.

O programa, que pode ter duração de seis meses a dois anos, busca estudantes das áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. O único requisito é que o candidato esteja devidamente matriculado em uma instituição de ensino superior nacional e tenha disponibilidade para trabalhar 30 ou 40 horas por semana, a depender da vaga.

Outras habilidades, como domínio da língua inglesa ou conhecimento de programas do pacote Microsoft Office, serão consideradas diferenciais, de acordo com a necessidade da vaga requerida.

O processo admissional será entre junho e julho deste ano, com início das atividades programado para agosto de 2022.

Além de visar a contratação de estagiários(as) para as áreas de negócios e funções administrativas, o programa da Cargill abre caminhos para que esses estudantes tenham contato com diversas áreas do agronegócio, incluindo agricultura e pecuária, além das áreas focadas na produção de materiais, óleos e ingredientes.

Vale lembrar que a Cargill é uma das maiores companhias de processamento de alimentos e commodities agrícolas do mundo.

Embora não divulgue abertamente a faixa salarial, a Cargill oferece um rol de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio transporte, GymPass, cartão-alimentação de Natal e vale-refeição ou refeitório no local de trabalho.

Como se inscrever

Para aqueles que se interessaram na vaga, a inscrição ocorre pela própria plataforma de vagas da Cargill. Basta acessar este link e realizar o cadastro.

