Empresas têm mais de 900 vagas de emprego com home office

A consultoria Capgemini, multinacional de serviços e outsourcing de tecnologia, está com mais de 300 vagas de emprego abertas no Brasil.

Participe da CEO Conference - Grandes personalidades da política e economia reunidas para debater as transformações de 2022.

A empresa busca por profissionais de tecnologia para ocupar cargos como Desenvolvedor Angular Sênior, Consultor Segurança ICS/OT, Cientista de Dados, Desenvolvedor React Native Sênior, Desenvolvedor Java Pleno e Engenheiro de Software Java.

A contratação é no modelo CLT e algumas das vagas oferecem a opção de trabalho remoto.

Os funcionários possuem um pacote de benefícios com curso de inglês, Gympass, parceria com a Pluralsight e Coursera, clube de benefícios, Universidade Corporativa e dois anos de gratuidade do Veloe.

As vagas estão disponíveis pelo site.

Vagas na CI&T

A CI&T, multinacional brasileira de tecnologia, está com 400 vagas de emprego abertas com foco em profissionais das regiões norte, nordeste, sul e centro-oeste do Brasil.

Apesar da procura pelas regiões, as vagas estão disponíveis no formato de home office. Segundo Carla Borges, head de pessoas da CI&T, o objetivo era abrir oportunidades para pessoas de outras regiões.

“Com o escopo aberto, nosso objetivo é alcançar perfis diversos e backgrounds variados”, diz.

As oportunidades são para diferentes especialidades da área de tecnologia da informação, como engenharia de dados, desenvolvimento e arquitetura de software. Confira as vagas no site.

Vagas na OLX

A OLX Brasil, plataforma de compra e venda online, está com mais de 190 vagas abertas nas áreas de Estratégia, Comercial, Marketing, Gente, Operações e Financeiro e também em Tecnologia e Produto.

O trabalho é no formato 100% remoto, então profissionais de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. Os escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda não têm previsão para a reabertura, mas o remoto será priorizado mesmo quando houver o retorno do presencial.

Vejas as vagas aqui.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.