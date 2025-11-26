Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Cansado de reuniões improdutivas? Use esses prompts para transformar rotinas confusas em decisões

Com comandos simples e estratégicos, a IA pode ajudar a organizar pautas, sintetizar discussões e definir próximos passos, reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade das equipes

IA como aliada para reuniões mais eficientes (Ilustração/Getty Images)

IA como aliada para reuniões mais eficientes (Ilustração/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12h00.

Reuniões longas, confusas e sem conclusão são um dos maiores vilões da produtividade no ambiente de trabalho.

A inteligência artificial, porém, pode atuar como uma facilitadora: ajuda a estruturar pautas antes do encontro, organiza informações durante a discussão e transforma tudo em ações práticas após o término da reunião.

Ao usar prompts bem construídos, é possível transformar reuniões que costumavam gerar dúvidas em encontros eficientes, claros e orientados a resultados.

Confira alguns comandos que podem ajudar você a reduzir o tempo gasto em reuniões — e aumentar o impacto das decisões.

1. Prompt para criar uma pauta objetiva antes da reunião

“Organize uma pauta objetiva para uma reunião sobre [tema da reunião], listando tópicos prioritários, perguntas essenciais e o tempo sugerido para cada item.”

Com esse comando, você chega à reunião sabendo exatamente o que será discutido. A pauta organizada impede desvios, reduz o tempo gasto e garante que todos tenham clareza sobre o objetivo do encontro.

Uma reunião que começa estruturada tende a terminar com resultados mais concretos.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

2. Prompt para treinar falas importantes antes da reunião

“Me ajude a formular uma explicação clara sobre este tema que vou apresentar na reunião: [insira o tópico]. Quero uma versão curta, uma objetiva e uma mais detalhada.”

Esse prompt ajuda você a organizar sua fala, eliminar rodeios e comunicar o ponto central com clareza.
Ótimo para quem fica nervoso, se enrola ou precisa explicar algo complexo.

3. Prompt para evitar que a reunião fuja do assunto

“Me ajude a formular uma frase diplomática e profissional para trazer a reunião de volta ao tema quando as discussões se desviarem.”

Esse comando cria frases educadas para manter o foco. É útil especialmente em reuniões numerosas ou com muitos interlocutores.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

4. Prompt para prever obstáculos antes da reunião começar

“Liste os possíveis pontos de conflito, dúvidas ou objeções que podem surgir em uma reunião sobre [tema], e me dê respostas claras para cada um. Além disso, preciso de um discurso breve, mas assertivo para trazer meus colegas de volta a pauta da reunião.”

Essa preparação ajuda e evitar surpresas, ajuda a se posicionar com mais segurança e torna a discussão mais objetiva.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação,  por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Essas decisões podem salvar (ou afundar) seu negócio em tempos de incerteza

Conheça 3 prompts de IA que transformam sua apresentação pessoal antes da entrevista

Gen Z e IA: o que realmente importa na carreira — e não é o nome do cargo

O 'teste da mordida': como Altman e designer querem reinventar o layout da IA

Mais na Exame

Carreira

Essas decisões podem salvar (ou afundar) seu negócio em tempos de incerteza

Ciência

Estudo sugere que pombos percebem o campo magnético da Terra pelos ouvidos

Future of Money

Após recomendar bitcoin, autor de Pai Rico, Pai Pobre vende criptomoeda

EXAME Agro

Anvisa manda recolher lote de vinagre de maçã Castelo; saiba o motivo