BRQ abre 400 vagas para trabalhar de qualquer lugar

A BRQ Digital Solutions tem grande planos para 2021: com um IPO perto de se concretizar nos próximos meses, a empresa especializada em transformação digital há 28 anos planeja uma expansão acelerada no mercado norte-americano.

E no centro dessa estratégia está a contratação de novos profissionais. Segundo João Perez, presidente da BRQ North America, braço da empresa nos Estados Unidos, a empresa mantém uma média mensal de 200 contratações. Em junho, eles alcançaram um recorde de 250 contratados.

Se hoje a empresa brasileira tem 3 mil funcionários, Perez tem como meta alcançar os 3 mil funcionários trabalhando apenas para a divisão internacional da empresa.

A BRQ tem 400 vagas abertas e 40 já são para trabalhar diretamente com clientes internacionais. E não importa onde o profissional esteja. A empresa migrou para o modelo totalmente remoto, o anywhere office.

No momento, são oportunidades para desenvolvimento, gerente de projetos, agile coach, engenharia de dados, analista de negócios, analista de testes, programador, entre outras.

Para as vagas abertas agora, é possível se candidatar pelo site.

Carreira internacional

Com o fim das fronteiras de contratação, o CEO fala que a busca por talentos se expandiu por todo o Brasil e criou uma maior flexibilidade para oferecer experiências fora do país para os funcionários.

Ele conta um exemplo interessante: um funcionário brasileiro resolveu fazer pós-graduação no Canadá, mas continuava atendendo clientes no Brasil. Com o bom nível de inglês, um cliente de Nova York mostrou interesse em tê-lo no projeto.

“A pandemia mostra pra gente que não existe mais nenhuma limitação de fronteira. As duas coisas que limitam as contratações são as habilidades do profissional e, no meu caso, o inglês. Eu tenho 40 vagas em aberto, mas quando trago cinco pessoas pra dentro, já tenho mais cinco posições abrindo. A demanda por profissionais é gigantesca”, afirma.

Perez fala que os profissionais brasileiros são reconhecidos fora do país como alguns dos melhores no desenvolvimento de software, mas acredita que o conhecimento de inglês seja uma limitação para a carreira em TI.

De acordo com a pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% da população brasileira fala um segundo idioma e desses, apenas 1% é fluente na língua inglesa.

No entanto, a BRQ já tem um plano para contornar a questão. A empresa deve anunciar no próximo mês o projeto BRQ English Camp, um treinamento de inglês com acesso ilimitado a aulas online, um campus imersivo de aprendizado em Curitiba e uma fase final de estudos na operação internacional.

“Vamos medir o nível de proficiência dos funcionários e trabalhar para elevar esse nível. Quem passar para o nível mais alto, poderá usar o anywhere office para treinar o inglês aqui nos Estados Unidos”, afirma Perez.

O investimento na carreira dos funcionários é um dos diferenciais da empresa, com programas para a formação e atualização de profissionais em tecnologia e grande mobilidade interna.

Mesmo com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, também é possível ter o apoio da empresa no processo de imigração para os Estados Unidos.

Programa de formação para mulheres

A BRQ também está com inscrições abertas para o programa Entry Point, uma formação totalmente online e com 40 vagas exclusivas para mulheres.

Após ter um programa de estágio com maior equilíbrio de gênero, a empresa decidiu investir em um programa só para o público feminino e acelerar a entrada de mulheres em áreas técnicas.

O programa é uma trilha de aprendizagem da linguagem Java. As aulas acontecem em setembro, de segunda a sexta, das 14h às 18h.

Para participar, é necessário estar cursando ou ser formada em cursos relacionados à tecnologia. E as melhores alunas terão grande possibilidade de serem contratadas pela BRQ.

As inscrições vão até o dia 13 de agosto pelo site.

