Brastemp, Consul e KitchenAid têm mais de 60 vagas de estágio

A Whirlpool, detentora no Brasil das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, está com inscrições abertas para seu programa de estágio do ano de 2022. Os selecionados poderão atuar nas unidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) ou Joinville (SC). O programa tem duração de até dois anos, com previsão de início para janeiro de 2022.

Para realizar a inscrição, é necessário estar matriculado em cursos de bacharelado, tecnólogo e licenciatura em Comunicação; Químicas e Exatas; Direito; Engenharias; Humanidades e Sociais; Negócios e TI; e possuir conhecimento intermediário na língua inglesa. Também é necessário ter a previsão de concluir o curso entre agosto de 2022 e setembro de 2023, e disponibilidade para trabalhar em São Paulo, Rio Claro, Manaus ou Joinville.

Benefícios: horário flexível, vale transporte, seguro de vida, previdência privada, estacionamento, desconto em produtos, assistência médica, home office em alguns dias da semana, short friday uma vez por mês, Gympass, berçário nas unidades/auxílio creche.

Inscrições: de 18 de agosto a 16 de setembro por este site.